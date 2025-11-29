Villancicos, tradición y Esther Merino: así sonará la Navidad esta tarde en la 'III Zambomba de Gévora'

Gévora vive hoy una de las noches más especiales del año. Este sábado 29 de noviembre, a partir de las 19.30 horas, la pedanía inaugura oficialmente las fiestas con el encendido navideño y, justo después, con la actuación de su 'Zambomba de Gévora', un proyecto que nació para compartir música y tradición y que hoy se ha convertido en uno de los eventos más queridos por sus vecinos.

La tercera edición contará con 46 participantes, todos ellos habitantes del pueblo que llevan semanas trabajando para ofrecer un espectáculo renovado y lleno de emoción. “Nuestro repertorio reúne muchos villancicos tradicionales, los de toda la vida, con mucho ritmo, para que el público cante e interactúe con nosotros. Eso es justo lo que buscamos”, explica la cantaora extremeña, Esther Merino, ganadora de la Lámpara Minera 2022 y protagonista de la zambomba.

En total, interpretarán más de una docena de villancicos en un espectáculo de 90 minutos, diseñado para que la música envuelva la plaza y haga partícipe a toda la comunidad.

El escenario volverá a ser el más simbólico del municipio: la plaza, a las puertas de la iglesia. Allí, el año pasado, más de 600 personas disfrutaron de una noche mágica con el árbol iluminado, la iglesia de fondo y la primera gran celebración navideña del año. Para esta ocasión, se mantiene el mismo entorno porque “es el corazón del pueblo y donde se vive la Navidad de verdad”, asegura la artista.

"La Navidad siempre fue en mi casa un tiempo de unión, música y recuerdos y de esa necesidad de compartir surgió la idea que hoy da vida a esta zambomba" Esther Merino — Cantaora flamenca

También se repetirán los puestos que tanto éxito tuvieron en ediciones anteriores: castañas asadas, buñuelos y los churros con chocolate de la 'Churrería Emilio', que regresan con precios populares para que nadie se quede sin disfrutar del sabor más tradicional de estas fechas. El ambiente festivo volverá a estar cargado de emoción y participación, dos sellos de identidad de este evento. “Para mí, ‘pueblo’ siempre ha significado ‘compartir’ y Gévora es muy participativa. Su gente es acogedora, quizá por el origen diverso de sus habitantes, ya que el pueblo se fundó con personas venidas de distintos rincones de Extremadura”, explica la cantaora.

La Navidad, señala, siempre fue en su casa un tiempo de "unión, música y recuerdos" y precisamente de esa necesidad de compartir surgió la idea que hoy da vida a la zambomba.

Esther Merino junto a los vecinos de Gévora durante la última Zambomba navideña. / Cedida

Este año llega además con novedades. Se han incorporado villancicos nuevos al repertorio y, como siempre, lo más especial es el grupo humano que da forma al espectáculo. “Ellos hacen que sea único y diferente a cualquier otro”, subraya.

Los ensayos, que se realizan en un local cedido por el ayuntamiento, se han realizado dos días por semana y no solo han servido para preparar voces y ritmos: “También compartimos, reímos y vivimos momentos estupendos. Para nosotros es como una terapia de grupo”, asegura.

Esther Merino participará por tercer año consecutivo en la actuación acompañando a los vecinos en un espectáculo que promete emoción, tradición y mucha cercanía. “Tenemos muchísimas ganas de compartir con vosotros estos meses de ensayos”, confiesa la cantaora. “Os esperamos para cantar, bailar y vivir juntos el espíritu de la Navidad”.