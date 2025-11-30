El BCB alcanza el liderato y el CBA continúa hundiéndose

La novena jornada en Tercera FEB concluyó con un duelo de contrastes para los equipos pacenses. Mientras que el Vítaly La Mar alcanzó el liderato tras imponerse con solvencia al CB Alcalá por 61-97, el CBA Spain continúa con su caída en la clasificación y sufrió su quinta derrota consecutiva después de ser derrotado en su pabellón por el CB Ciudad de Dos Hermanas.

Los académicos comenzaron el encuentro muy metidos y con intensidad, evitando que su rival se distanciara en el marcador. Las prestaciones de los pacenses mejoraron en el segundo cuarto, logrando una ventaja de siete puntos para afrontar la segunda mitad del choque.

Las cosas iban a cambiar tras el paso por vestuarios. La defensa del CBA comenzó a ceder y el Ciudad de Dos Hermanas conseguía ver aro con mayor facilidad, lo que provocó que los sevillanos iniciarán el último cuarto con una ventaja de 11 puntos. Aunque lo intentaron en los últimos diez minutos, el Dos Hermanas logró controlar el partido y se acabó llevando la victoria por 62-73. Babacar Ndour fue el académico más destacado tras anotar 20 puntos.

Por otro lado, el Vítaly La Mar BCB logró una clara victoria tras dominar de principio a fin el encuentro ante Alcalá. Jake Wojcik abrió brecha desde el triple, mientras Ruslan y Sharif se imponían por dentro, lo que permitió un 12-27 inicial. En el segundo cuarto, Nielsen, Osés y Leiro mantuvieron el ritmo y la ventaja creció hasta el 28-63 al descanso. Tras insistir en la intensidad, el BCB siguió ampliando diferencias con buenas actuaciones de Cuadra, Méndez y Ruslan, pese a los intentos locales liderados por Fernández y Latorre. El partido llegó sentenciado al último cuarto y el BCB sumó una nueva victoria, la segunda seguida, y alcanza el primer puesto de la tabla. Jake Wojcik fue el jugador más destacado de los pacenses tras anotar 25 puntos.

La próxima semana, el Vítaly La Mar regresará a La Granadilla para enfrentarse al CB San Fernando, mientras que el CBA tendrá que desplazarse hasta la provincia de Huelva para jugar ante Aljaraque.