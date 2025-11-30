Ben Clark presenta sus demonios en Fundación CB

El poeta Ben Clark, Premio de la Crítica en 2023, presentará su libro ‘Demonios’ en una nueva sesión de la Tertulia Página 72, que tendrá lugar mañana a las 20.00 horas en la sede de Fundación CB (Calle Montesinos, 22).

En la obra, Clark construye un autorretrato del poeta como testigo perplejo ante la realidad contemporánea. Con una voz contenida y meditativa, el libro reflexiona sobre el sentido de la escritura, la fragilidad de la memoria y la condición igualatoria de la muerte, temas que atraviesan una obra en la que la elegía y la ironía conviven sin estridencias.

El autor conjura sus propios fantasmas a través de piezas que se mueven entre el duelo personal y la crónica simbólica, como ocurre en el poema documental ‘El Tremor’, que reconstruye el accidente ferroviario de 1944.

La presentación está abierta al público y forma parte del ciclo de actividades literarias impulsadas por Fundación CB, que buscan acercar a los lectores la obra de autores contemporáneos destacados.