Éxito en el debut del primer Cross de Tres Arroyos

El parque periurbano de Tres Arroyos fue escenario este sábado de la primera edición del Duatlón Cross Tres Arroyos de Badajoz, una cita deportiva que reunió a más de un centenar de participantes en un ambiente marcado por la convivencia y el disfrute del deporte al aire libre.

El evento, organizado por Club Triatlón Pacense y la Federación Extremeña de Triatlón, contó además con el apoyo de la Fundación Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Badajoz y de la Dirección General de Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura.

La competición comprendió diversas modalidades y distancias adaptadas a todas las edades, con el objetivo de fomentar la participación intergeneracional. La prueba Sprint, dirigida a nacidos entre 2009 y 1965, incluyó 4,8 km de carrera a pie, 15,4 km en bicicleta y 2,4 km de carrera. Para los menores, la prueba de Promoción ofreció recorridos específicos según la categoría, desde los 200 metros de carrera y 1 km en bici para prebenjamines, hasta los circuitos de mayor exigencia para infantiles y cadetes, que completaron tres vueltas de carrera, 5 km en bicicleta y otro tramo final de carrera.

La salida oficial se dio a las 9.30 y los deportistas disfrutaron de circuitos plenamente integrados en el entorno natural del parque. El buen ambiente, la participación familiar y la sólida organización dejaron un balance muy positivo, consolidando esta primera edición como una nueva apuesta deportiva para la ciudad y una prueba llamada a crecer en futuras ediciones.