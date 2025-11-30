Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Hospital Provincial acoge mañana los actos del Día de las Personas con Discapacidad

Un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización

Día Internacional de las Personas con Discapacidad.

La Crónica de Badajoz

Badajoz

El Hospital Centro Vivo será mañana lunes 1 de diciembre el escenario de los actos organizados por la Diputación de Badajoz para conmemorar el Día Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad, una jornada que busca visibilizar la realidad de este colectivo y reivindicar una sociedad más accesible, inclusiva y igualitaria.

Los actos servirán como antesala de las actividades centrales del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el miércoles 3 de diciembre.

La jornada estará abierta a todo el público y pretende ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización.

