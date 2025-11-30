El Hospital Provincial acoge mañana los actos del Día de las Personas con Discapacidad
Un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización
El Hospital Centro Vivo será mañana lunes 1 de diciembre el escenario de los actos organizados por la Diputación de Badajoz para conmemorar el Día Internacional Europeo de las Personas con Discapacidad, una jornada que busca visibilizar la realidad de este colectivo y reivindicar una sociedad más accesible, inclusiva y igualitaria.
Los actos servirán como antesala de las actividades centrales del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, que se celebrará el miércoles 3 de diciembre.
La jornada estará abierta a todo el público y pretende ofrecer un espacio de encuentro, reflexión y sensibilización.
