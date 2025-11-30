Hoy se celebra el Día del Influencer: Estos son los pacenses que destacan en las redes

A los numerosos cantantes, deportistas, políticos y profesionales pacenses cuyos nombres representan por todo el país a la ciudad, hay que sumarle ahora a los influencers.

Para los que no están tan conectados en redes sociales como TikTok o Instagram, subir contenido a estas redes y hacerse viral ya es un trabajo remunerado.

Los nombres de algunos de ellos ya resultan familiares entre los más jóvenes y su contenido es habitual en sus teléfonos.

Cada vez tenemos más normalizados términos como viral, post o influencers, estos últimos celebran hoy su día.

Pacenses virales

Juan Pérez (@juanpere_)

Con más de 3 millones de seguidores en TikTok, es uno de los influencers nacidos en Badajoz más populares. Su contenido mezcla su rutina, humor y música. Uno de sus vídeos más virales en redes fue una campaña publicitaria para la serie ´El juego del calamar´, que cuenta con más de 62 millones de visualizaciones.

Lorena Pérez y Álex Sánchez (Cosas de viajeros)

En su blog y redes sociales cuentan todas y cada una de las experiencias que viven en sus viajes. Han vivido en Londres, Edimburgo, Lanzarote o Fuerteventura, una mochila cargada de aventuras que les ha servido para entretener a todos sus seguidores y aconsejarles a la hora de viajar por todo el mundo.

Raúl Otero ( @rauloterocc)

Otro de los pacenses destacados en este ámbito. Cerca de 500 mil personas le siguen en TikTok donde es habitual ver su contenido de humor. Uno de los vídeos más virales en su cuenta tiene más de 11 millones de visualizaciones.

Helio Roque ( @helioroque_ )

Este influencer pacense comenta en sus publicaciones en TikTok diversas noticias de actualidad y de programas musicales como Operación Triunfo. Tiene cerca de 200 mil seguidores en esta red.

Beti Cid ( @beticidd )

Con 18 años en plena pandemia, esta pacense se queda embarazada. A partir de ahí comienza su periplo en redes. En TikTok cuenta con 97 mil seguidores, los cuales apoyan su contenido donde enseña su experiencia a otras chicas que puedan verse en su misma situación y les muestra su día a día.

Cheneats ( @chen_eats )

Juan Chen sube en su cuenta de TikTok contenido gastronómico de Badajoz. Destaca'la búsqueda del mejor pan', en esos vídeos, Juan va probando la comida por los diferentes establecimientos de la ciudad y al final de cada vídeo le inserta una nota.

Cada vez son más los pacenses que se animan a subir contenido a redes sociales, consiguiendo numerosas visualizaciones en sus vídeos, creando una comunidad amplia y en algunos casos, dando visibilidad a temas que no la tienen en el día a día.