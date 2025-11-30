Accidente trágico
El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
La hermandad ha comunicado el fallecimiento de Manuel Romero, de 29 años, cuyo funeral se celebrará este lunes en San Juan Macías
Manuel Romero Cantero, el joven de 29 años que murió esta madrugada en un accidente de tráfico en la avenida de Elvas, era padre de una niña pequeña y muy querido en la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad Coronada, donde estaba vinculado desde hace años.
El siniestro se produjo alrededor de las 23.45 horas de ayer, cuando el joven circulaba con su motocicleta por la avenida. A la altura del Hospital Universitario de Badajoz, por causas que investiga la Policía Local, perdió el control del vehículo y chocó contra una señal de tráfico. Los sanitarios del SES que acudieron al lugar no pudieron hacer nada por salvar su vida.
La noticia ha causado un profundo impacto tanto en su entorno más cercano como en la Hermandad de la Soledad, que esta mañana publicaba un emotivo mensaje lamentando la «partida tan inesperada» de Manuel y trasladando su apoyo a la familia, «muy unida y querida» dentro de la corporación. «Vivimos un día de inmenso dolor», expresó la hermandad, que destacó que Manuel había vivido “con intensidad” y despedía el mensaje con un «Descanse en paz».
El funeral será mañana a las diez
El joven deja una hija menor de edad y una familia «muy apreciada» en su entorno cofrade. El funeral por su eterno descanso tendrá lugar este lunes a las 10.00 horas en la parroquia de San Juan Macías. La capilla ardiente quedará instalada este domingo en el Tanatorio Puente Real, sala 7.
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Preocupación del nuevo jefe provincial de Tráfico de Badajoz: «En la DGT cada vez somos menos»
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Un cielo de luces en la plaza de España: así ha arrancado la Navidad en Badajoz