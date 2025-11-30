Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico

Un joven de 29 años ha perdido la vida esta noche en Badajoz en un accidente de tráfico.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las doce menos cuarto del 29 de noviembre. El varón circulaba con su motocicleta por la avenida de Elvas en dirección Portugal.

A la altura del hospital Universitario de Badajoz perdió el control del vehículo, estrellándose contra una señal de tráfico. La policía está investigando las causas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazó una patrulla de la Policía Local y una unidad medicalizada del SES. Los sanitarios nada pudieron hacer por salvar su vida.