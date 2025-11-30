Un paseo por el mercadillo navideño de San Francisco: esto es lo que puedes encontrar

Otro año más, el paseo de San Francisco vuelve a convertirse en uno de los rincones más navideños de Badajoz. Desde este viernes, sus casetas blancas llenan de luz, música y movimiento este tramo del centro, al que cada año acuden cientos de pacenses y visitantes para curiosear, comprar los primeros regalos y empaparse del ambiente festivo. En esta edición son unos cincuenta los puestos instalados, una mezcla de propuestas que va desde la decoración artesanal y los adornos personalizados hasta la cerámica portuguesa, los juguetes de madera o la gastronomía más dulce.

Y entre quienes dan vida al mercadillo está María Fernández Micaelo, que lleva ya cinco años montando su caseta de loza portuguesa. Es imposible que su puesto pase por alto: decenas de platos, bandejas y fuentes decoradas con motivos navideños —y otros que sirven para todo el año— llenan las estanterías. “Esto es todo loza portuguesa, hecho con masa de maíz y cinco capas de vidriado”, explica mientras atiende. “Se puede meter en el horno, en el lavavajillas… y la pintura siempre se queda”. Este año ha traído sobre todo vajilla para las mesas de Navidad, para esos aperitivos y entrantes que muchos ya están empezando a planear. “Vamos poco a poco, que no es poco. Son muchos días”, cuenta con una sonrisa serena.

María Fernández Micaelo / Jota Granado

En el paseo también están los puestos de siempre: el de churros, el de frutos secos garrapiñados y las tiendas de dulces artesanos que cada año atraen a quienes pasean por la zona. Como novedad, este 2025 han aparecido varios puestos de repostería portuguesa, con pasteles de nata y otros productos que no se habían visto en ediciones anteriores. Todo convive con pequeños comercios que venden juguetes, decoración navideña, textiles o regalos económicos para quienes buscan algo rápido sin salir del centro.

Entre los puestos más concurridos está también el de Puri Rojas, que lleva cuatro años participando en el mercadillo con La Apañá, su proyecto de artículos personalizados. “Aquí encuentras regalos para todas las edades”, explica. En su puesto hay desde mochilas infantiles hasta bolsos de piel diseñados por ella misma. Aquí se encuentra de todo. Muchos clientes repiten de un año a otro y se acercan solo para saludarla o ver qué novedades trae esta vez. “Mis productos suelen tener muy buena aceptación y estoy muy contenta”, cuenta.

Puri Rojas en su puesto. / Jota Granado

Este año, además, el mercadillo se verá complementado con otro en la plaza Alta. Esta novedad llegará el 5 de diciembre junto a la iluminación navideña del Casco Antiguo. A Puri le parece "una gran idea", y aunque se vea tentada por cambiar la ubicación, reconoce que San Francisco sigue siendo su sitio favorito: “Aquí siempre hay movimiento", señala.