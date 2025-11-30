El renacer de Regajales: un grupo musical que reivindica los valores extremeños a través del folk

La música folklórica del nuevo grupo Regajales desenvuelve las entrañas de la tierra extremeña en su nueva producción artística, ‘Comparsa de Cigüeñas'. El título en sí mismo es una pincelada de uno de los elementos más representativos de la región, las cigüeñas. Con su música, pretenden transmitir a sus oyentes los auténticos valores extremeños ensalzando los colores verde, blanco y negro que ya llevan por bandera. Así nos lo cuenta uno de sus integrantes, Santiago Linares.

El grupo Regajales, ¿quiénes son y en qué han estado trabajando este año?

Santiago Linares: El grupo Regajales en un principio nació en Alburquerque. Allá por los años finales de los 80, principios de los 90. Hace prácticamente dos años se le quiso hacer un homenaje a este grupo. En este tributo es donde participamos nosotros. Cuando nos vieron actuar con sus canciones, nos dijeron que si podíamos seguir con la trayectoria. Entonces, el nuevo Regajales está funcionando desde hace dos años. Y somos gente de Alburquerque y de Valencia de Alcántara.

Han publicado un nuevo sencillo llamado ‘Comparsa de Cigüeñas’, ¿cuál ha sido su inspiración a la hora de crearla?

S: Este tema de 'Comparsas de cigüeñas' es una canción tradicional que ya se cantaba por entonces. Nosotros le hemos hecho nuevos arreglos con instrumentaciones nuevas, como un buzuki irlandés, como flautas traveseras, percusión típica del folclore extremeño como es el pandero cuadrado. Le hemos querido dar un aire más fresco a lo que ya se hacía antiguamente, pero manteniendo las raíces de sus comienzos. Este es el segundo sencillo, pero el primero ha sido hace dos meses prácticamente. El primer tema ha sido el ‘Reloj de San Martín', ahora empezamos con ‘Comparsas de Cigüeña'. Todo esto está en nuestro proyecto que se llama Tierra y Tradición. Y ahora mismo tenemos alrededor de unos 15 temas, pero lo estamos sacando en formato de sencillos para ir saboreando un poquito más cada uno de ellos.

Cuando componen un tema con su esencia llevándolo a su terreno, ¿qué pretenden transmitir a la gente cuando la escucha?

S: Esta canción transmite una vibración muy positiva porque lo percibimos en los conciertos. Es una canción alegre, que te da ganas de bailar. Si eres extremeño, te vas a sentir más identificado con ella, porque habla de las cigüeñas, de animales que son típicos de aquí de Extremadura.

Emplean una gran diversidad instrumental en sus canciones. ¿Cuánto tiempo tardan en lograr obtener el sonido con el que realmente se sienten satisfechos?

S: En el grupo somos tres músicos, profesores. Nos hemos dedicado a la música desde bien chicos. Tenemos muy buena comunicación y nos compenetramos tan bien que todo suele ir muy fluido. Sabemos escucharnos y respetarnos. Siempre hay alguien que ve algo que el resto no. Enseguida surgen lluvias de ideas hasta crear la canción definitiva. Nos nutrimos los unos de los otros.

Sus composicionesnes musicales tienen un sonido muy concreto en el que se dejan fluir, pero, ¿se ven en un futuro cambiando de registro e investigando otros géneros?

S: Pues es cierto que lo estamos enfocando, aunque las canciones son folk, ya van saliendo nuevos temas propios que también tienen sus orígenes un poco celtas, algunos medievales. Hoy en día hay mucha fusión del folk con sonidos nuevos, como electrónicos y demás. No sé si llegaremos hasta ese punto, pero es cierto que con instrumentaciones como las que llevamos, que tenemos un arpa celta, tenemos concertinas inglesas, buzuki irlandés, tenemos una variedad de instrumentos que tienen mucho juego. Queremos seguir manteniendo esta línea. Es una música que gusta a todas las edades, que eso también nos está funcionando bastante y donde se está viendo es en los conciertos.

Queremos seguir manteniendo esta línea. Es una música que le gusta a todas las edades Santiago Linares — Músico

Como ha dicho anteriormente, la canción ‘Comparsa de Cigüeñas’, forma parte de su futuro disco Tierra y Tradición, que estará compuesto por un total de 15 temas. ¿Cuándo sacarán el resto de sencillos?

S: No hay fecha concreta, pero prácticamente, dentro de dos meses iremos sacando el resto progresivamente. Nos estamos dejando llevar por la vibración que tenemos en ese momento. De hecho, probablemente el siguiente que salga será instrumental, ya que también tenemos temas sin ser cantados, reproducidos únicamente con instrumentos, y un tema instrumental, es lo que nos nace sacar como próximo lanzamiento.

Dentro del sencillo que están presentando actualmente, ‘Comparsa de Cigüeñas’, ¿hay alguna frase o parte de la letra que consideréis que tenga más significado o que apela a algún sentimiento en especial?

S: Hay una estrofa que dice “las cigüeñas que aquí vienen y también los cigüeñinos. En lo alto de las campanas, todas tenemos el nido”. Esta frase es un identificativo de Extremadura. Cualquiera que pase por Extremadura puede ver en el campo, en lo alto de las campanas, incluso en los monumentos, nidos de cigüeñas, y considero que eso es algo muy nuestro. A mí me lleva a pensar en ello.

Lo primero es disfrutar, después ya veremos Santiago Linares — Músico

¿Cuáles son las expectativas actuales para el grupo Regajales?

S: Lo primero, disfrutar, después de eso ya veremos. Nos gusta fluir y ver hasta donde llegamos. Si logramos alcanzar un grupo de gente que le guste nuestro rollo, pues genial. Es cierto que hoy día hay una variedad musical extensísima, y meter el mundo del folk en el panorama musical de estos tiempos tan modernos es complicado.

De momento la gente está reaccionando muy positivamente. No sabemos cómo reaccionarán cuando escuchen todos los temas grabados, pero el directo está funcionando bastante bien, ya que somos un grupo multiinstrumentista y esto afecta positivamente la reacción del público, que ven todos los instrumentos que podemos abarcar en un mismo concierto.