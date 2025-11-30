«Ser DJ cada vez es más importante; la gente ya no va a las fiestas a bailar»

¿Por qué decidió ser DJ?

La música me encanta. Podría decir que es mi pasión. Y de todos los ámbitos musicales el que me permitía tener más control sobre ella era el de Dj.

¿Cómo se inició en este mundo?

Durante la época Covid. Siempre me había gustado pero nunca me había puesto manos a la obra. Y en esos tres meses decidí dar el salto a la acción. Me compré una mesa de mezclas. Y a través de vídeos tutoriales, imaginación y esfuerzo aprendí su uso y también a mezclar mis primeras canciones.

Javier Melo Teodoro junto a su mesa de mezclas en sus inicios como DJ / La Crónica

¿Cuándo decidió que quería dedicarse a ello?

Tras a acabar la cuarentena, decidí formarme como DJ. Los chicos profesionales de ‘DopeNopeMusic’ me enseñaron como era la producción y como iba todo el tema de la industria del DJ. A raíz de estas clases empecé a mejorar rápidamente y no tardé mucho en crear mi nombre artístico, ‘Melox’, y crear mis propias redes profesionales ‘@javiimelodj’, donde empecé a publicar mis producciones.

¿Qué tipo de producciones publica?

Yo me sentí muy motivado con todo lo que me enseñaron y me grababa ‘pinchando’ mis mezclas, mostrando lo que puedo hacer con la música. A día de hoy sigo haciéndolo, es la mejor forma de que la gente pueda ver más detenidamente el trabajo de un DJ y también apreciar la mejora de calidad de mis temas.

¿Cuánto tarda en preparar una mezcla?

Depende de la mezcla. Puede variar entre 20 minutos y una hora. Lo pensada que la tengas y las canciones que quieras mezclar influyen.

¿Y cómo se le vienen a la cabeza estas mezclas?

Como un apasionado de la música que soy, estoy al tanto de todas las novedades. Suelo utilizar canciones de mis cantantes favoritos. Y una vez que sé el tema que quiero mezclar, empiezo a pensar. Me pongo música y analizo las canciones que escucho hasta que encuentro la idónea para mezclarla con la anterior elección.

¿En qué consiste y se basa ese análisis?

También depende. Algunas necesitan que el ritmo y la música coordinen y queden bien con la otra canción. Y en la mayoría de ocasiones suelo hacerlo con la letra. Palabras que se repitan en una u otra canción para así poder conectarlas.

¿Es duro el trabajo del DJ?

Muy duro. Se dice por ahí que los DJ solo nos subimos en una cabina y ponemos una lista de reproducción. Nada que ver. Esto tiene trabajo antes, en el momento y después. La preparación previa es muy importante. Con las mezclas, temas y demás. Y a eso súmale que después de preparar una sesión de cinco horas, muchas veces toca improvisar para hacer que la gente disfrute. No es para nada sencillo ser DJ.

Y el público también influye.

Claro. Desde la primera vez que me subí a ‘pinchar’ en la sala Atenea, y en todas mis demás sesiones por las salas y discotecas de Badajoz, he aprendido que yo no solo trabajo para mí, también para los que escuchan lo que hago. Y no es fácil controlar la mesa y al público a la vez. Hay que estar pendiente de su estado de ánimo y cuando la cosa está apagada, hay que saber darle la vuelta a la situación.

¿Se valora lo suficiente esta profesión?

La verdad que no. El público no nos valora. Piensan que esto es solo poner música y ya. Pero yo tengo que decir que los DJ cada vez son más importantes. Actualmente, la mayoría de la gente ya no va a las fiestas a bailar. Y nosotros los DJ hacemos que bailen. Las fiestas no serían lo mismo sin nosotros. Se respiraría otro ambiente.

¿Alguna idea a futuro?

Seguir en la música. Ahora mismo estoy un poco parado. Estoy a la espera de más oportunidades laborales. Pero sigo mejorando y desarrollando nuevas mezclas. Cada dos semanas alimento mis redes con nuevos temas. Uno de los últimos incluso llegó al millón de visualizaciones, teniendo yo 40 mil seguidores. Esa es la clave. Seguir y seguir. No importa cuantas veces caigas si te levantas y sigues adelante.