Por la accesibilidad en las zonas rurales

Aunque aún queda mucho por hacer, Extremadura lidera en el ámbito nacional y europeo la accesibilidad universal, cognitiva y sensorial porque está asentada en las políticas de las administraciones y existe una red de asociaciones que trabajan por la inclusión de las personas con discapacidad. Así lo ha defendido este lunes, Pedro Calderón, presidente del Cermi Extremadura, en declaraciones a los medios en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde se desarrolló el acto institucional con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad que se conmemora cada 3 de diciembre. Cermi es el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad.

El manifiesto que ayer se leyó y que mañana se trasladará en todos los actos convocados en los municipios por esta efeméride (en los que participan las asociaciones del movimiento Cermi, son más de cincuenta), se centró en el pilar social europeo, pues se cumplen 40 años de la presencia de España en Europa. Por este motivo, desde Cermi Extremadura quieren recordar a las instituciones europeas sus necesidades, para hacerlas visibles, «sobre todo en el mundo rural».

Según recoge el manifiesto, en la región muchos municipios presentan limitaciones en infraestructura. Entre las reclamaciones que recoge, está la vivienda digna e inclusiva y hacen mención expresa al problema de las zonas rurales, donde la falta de vivienda accesible obliga a muchas personas con discapacidad a abandonar sus pueblos.

Según señaló Calderón, en las zonas rurales tienen las necesidades básicas que afectan a las ciudades, a las que hay que añadir dificultades en el ámbito de la comunicación y del transporte. «Tiene que haber mejores medios de transporte público y sobre todo que estén adaptados, los taxis deben hacer mejoras acordes a las demandas de la sociedad en general y en particular para personas con discapacidad y los mayores».

Accesibilidad congnitiva

Puso el acento además en que desde hace muchos años se está trabajando en general en la eliminación de las barreras físicas, pero existe la accesibilidad cognitiva, para que personas con discapacidad intelectual o en el desarrollo y sensorial puedan vivir en igualdad de condiciones. «Ahí queda un camino importante, porque se ha empezado a trabajar mucho después».

El manifiesto, que alerta de que la parte social de la Unión Europea «está en peligro», fue leído por tres personas con discapacidad: María Murillo, de Down Extremadura, Manuel Lozano, de Aspace, y Alejandro Pifano (en lengua de signos), de Fexas.

El acto contó con la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que defendió la importancia de visibilizar el compromiso con la discapacidad y hacer una provincia más accesible. «Se debe blindar lo que tenemos», dijo. También asistieron el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana; la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el presidente de la Fempex, Manuel González Andrade, y la gerente territorial del Sepad, Inmaculada Sánchez Polo, además de responsables y usuarios de asociaciones.