Sentencia de la Audiencia Provincial
Condenado a 5 años de prisión el acusado de dedicarse al 'telecoca' en Badajoz
El tribunal tiene en cuenta que el acusado ha convertido el tráfico de drogas en 'su modus vivendi' y que usaba una motocicleta para facilitar una compra "cómoda" a los consumidores
5 años de prisión y una multa de 2.500 euros. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a un acusado de dedicarse al 'telecoca' en la ciudad, al apreciar la agravante de reincidencia, puesto que ya había sido sentenciado por hechos similares con anterioridad.
El tribunal considera probado que, durante un tiempo indeterminado, pero en todo caso entre mayo y junio de 2022, el procesado se dedicó a la venta de sustancias estupefacientes a terceros, con los que concertaba previamente un encuentro para entregarles la droga a cambio de dinero. A veces utilizaba para una motocicleta para desplazarse y otras iba a pie.
La Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia para seguir sus movimientos y comprobó como hacía pases de cocaína a varios clientes, a los que posteriormente los agentes interceptaron y decomisaron la droga. Llegó a realizar uno de ellos a escasos metros de un vehículo policial camuflado.
El 30 de junio de 2022, el acusado fue sorprendido cuando se disponía a vender de nuevo estupefacientes a una persona en la barriada de María Auxiliadora y se le intervinieron 7 papelinas de cocaína, por lo que fue detenido.
Los magistrados han tenido en cuenta a la hora de imponer la pena de cárcel la gravedad de los hechos, que se deduce de la pluralidad de los mismos y del empleo de un vehículo ligero para burlar las vigilancias policiales y facilitar "una cómoda" puesta a disposición de los toxicómanos sustancias que causan grave daño a la salud. Asimismo, han valorado las circunstancias personales del acusado, que ha convertido el tráfico de drogas "en su modus vivendi", sin que haya cesado en su actividad, pese a que tenía suspendida la ejecución de una condena anterior.
El juicio por estos hechos se celebró el pasado 19 de noviembre y el acusado se negó a declarar, después de que el tribunal no admitiera que renunciara a su letrado, Enrique González de Vallejo, y que este último hiciera lo propio. El tribunal consideró que se trataba de una maniobra para dilatar este procedimiento, porque estaba solo a falta de unos días para culminar la suspensión de la anterior una pena de prisión que se le había impuesto, medida que en caso de una sentencia condenatoria se iba a revocar.
El fallo de la Audiencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).
- Casi 200 personas reclaman el dinero de las entradas de un espectáculo cancelado en Badajoz
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El TSJEx avala la condena al trabajador del SES de Badajoz que consultó 384 veces datos clínicos de familiares
- ¿Cuándo abre El Faro en Navidad? Estos son los domingos y festivos de apertura este año
- Preocupación del nuevo jefe provincial de Tráfico de Badajoz: «En la DGT cada vez somos menos»
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- ¿Por qué se cayeron las luces de Navidad ya colocadas en la plaza de España de Badajoz?
- Un cielo de luces en la plaza de España: así ha arrancado la Navidad en Badajoz