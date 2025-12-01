Condenado a 5 años de prisión el acusado de dedicarse al 'telecoca' en Badajoz

5 años de prisión y una multa de 2.500 euros. Es la condena que la Audiencia Provincial de Badajoz ha impuesto a un acusado de dedicarse al 'telecoca' en la ciudad, al apreciar la agravante de reincidencia, puesto que ya había sido sentenciado por hechos similares con anterioridad.

El tribunal considera probado que, durante un tiempo indeterminado, pero en todo caso entre mayo y junio de 2022, el procesado se dedicó a la venta de sustancias estupefacientes a terceros, con los que concertaba previamente un encuentro para entregarles la droga a cambio de dinero. A veces utilizaba para una motocicleta para desplazarse y otras iba a pie.

La Policía Nacional estableció un dispositivo de vigilancia para seguir sus movimientos y comprobó como hacía pases de cocaína a varios clientes, a los que posteriormente los agentes interceptaron y decomisaron la droga. Llegó a realizar uno de ellos a escasos metros de un vehículo policial camuflado.

El 30 de junio de 2022, el acusado fue sorprendido cuando se disponía a vender de nuevo estupefacientes a una persona en la barriada de María Auxiliadora y se le intervinieron 7 papelinas de cocaína, por lo que fue detenido.

Los magistrados han tenido en cuenta a la hora de imponer la pena de cárcel la gravedad de los hechos, que se deduce de la pluralidad de los mismos y del empleo de un vehículo ligero para burlar las vigilancias policiales y facilitar "una cómoda" puesta a disposición de los toxicómanos sustancias que causan grave daño a la salud. Asimismo, han valorado las circunstancias personales del acusado, que ha convertido el tráfico de drogas "en su modus vivendi", sin que haya cesado en su actividad, pese a que tenía suspendida la ejecución de una condena anterior.

El juicio por estos hechos se celebró el pasado 19 de noviembre y el acusado se negó a declarar, después de que el tribunal no admitiera que renunciara a su letrado, Enrique González de Vallejo, y que este último hiciera lo propio. El tribunal consideró que se trataba de una maniobra para dilatar este procedimiento, porque estaba solo a falta de unos días para culminar la suspensión de la anterior una pena de prisión que se le había impuesto, medida que en caso de una sentencia condenatoria se iba a revocar.

El fallo de la Audiencia no es firme y se puede recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx).