Dekebais, la comparsa que pasó de padres a hijos, cumple 40 años

En Badajoz, donde febrero huele a silicona, purpurina, ritmo y libertad, hay nombres que ya forman parte de la propia memoria del Carnaval. Entre ellos brilla Dekebais, una comparsa de corazón pacense y alma rebelde que este año celebra cuatro décadas. Desde sus inicios, cuando un puñado de amigos soñó con llevar su alegría a las calles, hasta convertirse en una de las comparsas más queridas y reconocibles de la ciudad, Dekebais ha sido mucho más que un grupo: ha sido familia, tradición y futuro. Hoy, 40 años después, su historia sigue latiendo en cada golpe de percusión, en cada sonrisa y en cada desfile que recuerda por qué el Carnaval de Badajoz no se entiende sin ellos.

Su afán de mantener lo que en su día crearon los fundadores les ha llevado por el camino del éxito. Podría no haber sido así, pero ellos no habrían renunciado a su estilo aunque los premios no se les hubieran puesto de cara. "A veces no somos conscientes del tiempo que llevamos", aseguran Nieves Bejarano y Teresa Cienfuegos, miembros de la directiva. La primera ha desfilado 30 de los 40 años que tiene el grupo. La segunda lo ha hecho desde que nació, hace 29 febreros.

Manuel Salguero, Nieves Bejarano, Teresa Cienfuegos y Manuel Fernández, miembros de Dekebais. / JOTAGRANADO

"¿Y vosotros de qué vais?"

Esta comparsa se fundó en 1985 -desfilando por primera vez en 1986- y lo hizo sin tener un nombre. "La gente iba por la calle y le preguntaba a los miembros de la comparsa '¿y vosotros de qué vais?'. Al final, pensaron en quedarse eso como nombre", explican. "En su día era un grupo de amigos, igual que hoy lo somos nosotros. Matrimonios, parejas... se fueron acoplando primos y gente de las pandillas de los fundadores", explica Teresa Cienfuegos. "Yo recuerdo a mi madre y a los padres de Nieves diseñando trajes, sacando coreografías... ensayábamos en la explanada del mercadillo de los martes. No teníamos nave ni carro de la música. Todo era distinto entonces. Ensayábamos con una grabación y un megáfono, y con eso tirábamos p'alante".

El paso del tiempo y las exigencias del concurso hicieron que 'los mayores' decidieran dar un paso atrás en la comparsa. Los fundadores, amigos, se transformaron en un grupo menor que sigue por las calles a día de hoy bajo el nombre de Dekefuistis. Era el momento de que los jóvenes cogieran la batuta. De aquello hace 13 carnavales.

"Imagínate. Yo tengo 29, cuando entré en la directiva tenía 16", dice Cienfuegos. Bejarano, por su parte, asegura que la clave de que el grupo funcione es que son amigos. "Son 13 años de directiva y es muy sólida. Sabemos cómo trabajamos todos y eso facilita las cosas. Estamos obligados a entendernos y obligados a querernos. Cuando entramos éramos muy jóvenes y metimos la pata 25 millones de veces, como la volveremos a meter, pero hemos sabido evolucionar sin perder la esencia".

EN IMÁGENES | Dekebais con el paso de los años / Jotagranado / Andrés Rodríguez / redes sociales

Precisamente el mantenimiento de esa idiosincrasia fue lo único que les pidieron los fundadores antes de irse. "La condición fue que, si queríamos ser Dekebais, teníamos que serlo con su esencia: la de un grupo de amigos que viene a pasárselo bien, a disfrazarse sin malos rollos, la competitividad no es un máximo. Hacer un buen trabajo sí, pero pasándolo bien", explican ambas. "Los trajes también tienen que ser identificativos de Dekebais. Nos dijeron que si no llevamos esos cánones o esas premisas, que sigamos con el nombre que queramos, pero no con el de la comparsa. Y a lo largo de los años seguimos con ello".

Esos mismos padres, tíos y familiares de muchos de los componentes actuales siguen acudiendo a momentos importantes del año del grupo como la presentación del traje. "Que los mayores te digan que nos hemos superado, que seguimos siendo Dekebais, es un orgullo. Hay gente que hereda un campo, una casa o una fortuna. Nosotros hemos heredado una comparsa en vida para poder disfrutarla".

"Hay quien hereda un campo, una casa o una fortuna. Nosotros hemos heredado una comparsa en vida para poder disfrutarla"

Los años más duros

Los premios han sonreído a este grupo en sus últimos tiempos. En el último Carnaval obtuvieron un quinto accésit, igual que en 2024. En 2018, un cuarto premio compartido. Pero no siempre ha sido así. "Los peores años que vivimos fueron los inicios de esta directiva", aseguran. "Lo habíamos mamado, pero nunca nos había tocado ser nosotros los que tuvieran que llevar adelante una comparsa. Es que éramos niños".

En aquel momento aprendieron a concursar a su manera. "Nadie participaba con estandartes fijos y decíamos: pues nosotros vamos a por lo seguro. El primer estandarte que hicimos fue un avión desproporcionado, lo llevaban varias personas como costaleros durante todo el desfile porque no se podía levantar", rememoran, entre risas.

Con los años han aprendido a organizarse. Lo hacen en ministerios, con personas de la directiva al mando de cada uno de ellos. "Somos como un pulpo, con tentáculos para llegar a todos los aspectos".

"Llevamos unos cuantos años de los que yo todavía no soy consciente", asegura Nieves Bejarano. "Estamos en posiciones de premios y es como 'guau'. Es que eso no se contemplaba en Dekebais ni con nuestros padres. Somos más de 50 comparsas, que se te reconozca es un premio".

Músicos de la comparsa Dekebais ensayando, ayer. / JOTAGRANADO

Una comparsa de tercera generación

Actualmente cuentan con más de 220 miembros. Ya hay hijos de los primeros hijos que desfilan en la comparsa. "Lo piensas y es emocionante".

Esa filosofía convence también a gente que viene de fuera. Manuel Salguero y Manuel Fernández son dos de las últimas incorporaciones. Ambos saldrán bailando en el desfile. Salguero asegura que es carnavalero desde 2011. Estaba en Los Lingotes "este año me he venido aquí buscando, simplemente, Carnaval".

Fernández, por su parte, nunca antes había participado en una agrupación del Carnaval de Badajoz. "Una amiga mía está dentro y el año pasado viví la fiesta muy cerca de ellos. Me di cuenta del grupo tan guay que tienen, del ambiente tan bueno. No me planteaba otra comparsa".

Cienfuegos y Bejarano explican que cada año ponen cierto límite de nuevas inscripciones. "Una comparsa de 300 personas sería ingobernable. Intentamos que se mantenga la gente que lleve años saliendo con nosotros y, si podemos asumir algunos componentes más, pues bienvenidos son".

'Los Manueles' tienen claro que están donde querían. "Solo por el recibimiento que hemos tenido al llegar, ya hemos ganado".

La comparsa Dekebais ensayando, ayer. / JOTAGRANADO

Un año especial

El proyecto 2026 está en marcha desde hace meses e ilusiona a todos sus componentes. "Tenemos por delante un año muy mágico. Va un poco con los años que cumplimos", dicen, sin desvelar mucho más. Y terminan con un deseo. "Que Dekebais siga teniendo tanta vida y tan sana como hasta ahora. Que vengan nuevas generaciones pisando fuerte y con ganas de vivirlo todo como una familia".