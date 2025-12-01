Concurso público
Una empresa se encargará de mantener a punto las calles y aceras de Badajoz: teléfono para incidencias y un retén para emergencias
El ayuntamiento licita, por primera vez, un contrato de conservación de pavimentos, señalización y mobiliario urbano por casi 9,7 millones para cuatro años
Una empresa se encargará de mantener a punto las calles y aceras de Badajoz a diario. El ayuntamiento de Badajoz acaba de sacar a licitación, por primera vez, el servicio de conservación de pavimentos, señalización vertical y horizontal y mobiliario urbano de la ciudad por un importe de 9.691.666 millones de euros y un periodo de 4 años. Se trata de un nuevo contrato con el que se pretende ganar en eficiencia en el mantenimiento de las vías públicas y reducir los tiempos en el arreglo de los desperfectos.
El pliego de condiciones contempla que la adjudicataria deberá habilitar un teléfono de incidencias y contar con un retén para actuaciones de emergencias, ambos en funcionamiento las 24 horas del día los 365 días del año.
«Se trata de un contrato de mantenimiento puro y duro», explica el concejal de Vías y Obras, Carlos Urueña, que precisa que entre los cometidos de la empresa estarán no solo las pequeñas reparaciones, sino otras obras de más envergadura como el aglomerado de calles, por lo que no habrá que esperar a campañas de asfaltado para sustituir los que se encuentren en mal estado.
La adjudicataria, cuya labor controlará el jefe de Infraestructuras de Vías y Obras, se ocupará de revisar continuamente el estado de conservación de los pavimentos, además de gestionar las incidencias que le lleguen a través de avisos de vecinos, policía local o los medios de comunicación.
Tendrá que elaborar planes de conservación a corte y medio plazo y ocuparse de que todos los pavimentos y firmes del viario municipal, la señalización horizontal y vertical y el mobiliario de calles y plaza esté en buen estado.
Para ello, contará con un inspector, que revisará anualmente la totalidad de los elementos del ámbito del contrato, y contará con una aplicación de gestión de partes, que determinará qué actuaciones son necesario llevar a cabo de inmediato y cuáles se pueden programar.
Complementario a Vías y Obras
Urueña asegura que este nuevo servicio no supone una privatización del servicio municipal de Vías y Obras, sino que viene a complementar la labor que realizan sus operarios, «que van a seguir haciendo su trabajo como hasta ahora».
Las empresas tiene como fecha límite para presentar sus ofertas el próximo 29 de diciembre y la previsión es que la adjudicataria esté trabajando en el primer trimestre de 2026.
