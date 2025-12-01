El mayor centro de datos del sur de Europa iniciará su construcción en Badajoz en 2026

La puesta en marcha del macroproyecto tecnológico más ambicioso que ha recibido Extremadura da hoy un paso decisivo. Nostrum Data Centers y la multinacional AECOM han firmado el acuerdo que permitirá cerrar la ingeniería de detalle y activar la fase final previa a la construcción del megacentro de datos que la compañía levantará en la Plataforma Logística de Badajoz. El documento presentado este viernes marca el inicio del tramo definitivo de un desarrollo que moverá 2.000 millones de euros en infraestructura y aspira a situar a la región como nodo digital estratégico en Europa.

Con la ingeniería ya en marcha, el cronograma se desplaza a un escenario concreto: las obras comenzarán en 2026, una vez obtenidos todos los permisos, y se prolongarán entre 18 y 24 meses. La previsión es que el centro esté operativo entre 2027 y 2028, con el objetivo declarado de adelantarse a proyectos similares que se desarrollan actualmente en Finlandia, Francia, Italia o Portugal. La firma con AECOM —una de las ingenierías con mayor experiencia mundial en infraestructuras críticas— garantiza que el proyecto incorpore estándares punteros de sostenibilidad, eficiencia energética y preparación para cargas intensivas de inteligencia artificial, un punto clave para competir en el mercado europeo de hiperescala según ha señalado esta mañana el director general de la compañía Javier Camy.

Competición a escala global

A la firma le siguió un coloquio en el que Gabriel Nebreda, CEO de Nostrum Group, y Camy, detallaron el alcance real del proyecto y su dimensión estratégica. Ambos coincidieron en que el acuerdo supone “el punto de inflexión” que permite activar la fase final de ingeniería y situar a Badajoz en la carrera europea por atraer grandes infraestructuras de computación. Nebreda recordó que la compañía cuenta ya con más de 500 MW de proyectos de centros de datos en España listos para iniciar obras en 2026, y subrayó que Extremadura parte con una ventaja determinante gracias a su capacidad energética y a la disponibilidad de suelo industrial.

Camy, por su parte, explicó que AECOM será la encargada del diseño y dirección técnica del complejo. Según indicó, la ingeniería incluirá modelado digital integral, sistemas avanzados de refrigeración con mínimo consumo de agua y una planificación constructiva que permita acelerar la puesta en marcha sin renunciar a los estándares más exigentes del sector. “Nuestro papel es asegurar que el centro de datos de Badajoz nazca preparado para competir a escala global desde el primer día”, señaló.