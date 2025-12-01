La mezzosoprano Julia Merino y el pianista Eduardo Moreno cantan al amor y a la memoria en Badajoz

Con el título ‘Donde el amor canta: ecos de Alemania, Francia y España’, la mezzosoprano malagueña Julia Merino, acompañada por el pianista extremeño Eduardo Moreno, ofrecerá un recital este miércoles (20.30 horas) en el salón noble de la Diputación de Badajoz, dentro del XXV Ciclo ‘Hojas de Álbum’, que organiza la Sociedad Filarmónica, con el patrocinio de la institución provincial.

La entrada al concierto es libre hasta completar el aforo.

Este recital propone un viaje por tres paisajes sonoros donde el amor, la memoria y la tierra toman voz propia. Interpretarán música de estos tres países en un repertorio poético que abrirá una de las obras más famosas de Robert Schumann (1810-1856), ‘FrauenliebeundLieben’ (‘Amor y vida de mujer’), un ciclo íntimo y romántico de ocho canciones escrito en 1840.

Le seguirá ‘Widmung’, una obra maestra de la música romántica, en la que Schumann transmite la profundidad y la complejidad del amor. La canción es una declaración apasionada y devota hacia un ser amado. El programa continuará con melodías francesas de Reynaldo Hahn (1874–1947), para concluir con música española de Manuel de Falla (1876–1946). Acercará al público la calidez de la ‘Serenata andaluza’ y las ‘Siete canciones populares españolas’, donde tradición y sentimiento se entrelazan con fuerza y color.

Graduada en Londres

La mezzosoprano Julia Merino ganó el Primer Premio y el Premio a Mejor Intérprete Española 2024 en el XXVII Concurso Internacional Pedro Bote de Villafranca de los Barros, con el que colabora la Sociedad Filarmónica de Badajoz y se ha graduado recientemente en la Guildhall Schoolof Music and Drama de Londres, donde completó el Máster de Ópera.

Ha interpretado una amplia variedad de papeles operísticos relevantes desde que debutó en Reino Unido con Northern Opera Group interpretando a Lupe en 'Frida' (2023). Su trayectoria la ha llevado a escenarios internacionales, como el de Changsha (China), en 2025. También ha participado en el Festival de Música de Segovia, en el Encuentro de Música y Academia de Santander y ha colaborado con orquestas como la Orquesta Sinfónica de Málaga, OrpheusSinfonia y la British SpanishSocietyOrchestra.

Como solista de conciertos, ha interpretado obras destacadas, como, ‘Elijah’ de Mendelssohn, ‘Missa Sancti Nicolai’ de Haydn, ‘Stabat Mater’ de Pergolesi, ‘Stabat Mater’ de Szymanowski, el ‘Réquiem’ y la ‘Misa de Coronación’ de Mozart, el ‘Te Deum’ y la ‘Messe de Minuit’ de Charpentier y ‘El Amor Brujo’ de Falla.

Profesor en Badajoz

Por su parte, Eduardo Moreno es profesor de música de cámara y repertorista de saxofón en el Conservatorio Superior Bonifacio Gil de Badajoz, donde realiza una importante labor pedagógica, a la vez que colabora en clases magistrales de profesores como Jean-Marie Londeix, Marie-Bernadette Chabrier(Bourdeaux), Ralph Mano (Köln) o HarriMäki (Sibelius Academy). Compagina su labor docente con la concertística, destacando la interpretación del Concierto ‘Emperador’ de Beethoven o el 'Triple Concierto de Beethoven', bajo la dirección de Andrés Salado.

Ha sido premiado en numerosos concursos, ha actuado con reconocidos músicos. como el violista Yuval Gotlibovich, el flautista italiano Mario Ancillotti, oel saxofonista Marcus Weiss, en salas como la María Cristina de Málaga o la Juan March de Madrid. También ha colaborado con la soprano extremeña Carmen Solís.