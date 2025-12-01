El PSOE de Badajoz advierte de un "grave problema de accesibilidad" en la avenida Manuel Rojas Torres
Los socialistas solicitan una actuación urgente y soluciones técnicas en el acerado de la Ronda Norte
El grupo municipal socialista ha solicitado al Ayuntamiento de Badajoz una actuación urgente y soluciones técnicas para el estado del acerado de la Ronda Norte, situada en el tramo final de la avenida Manuel Rojas Torres, que para el PSOE, "evidencia un problema serio de accesibilidad y de mantenimiento urbano".
A través de un comunicado, los socialistas señalan que las losas se encuentran levantadas, rotas y desplazadas por el crecimiento del arbolado, y hay zonas directamente hundidas o sin pavimentar. "El resultado es una acera impracticable para cualquier persona en silla de ruedas o con movilidad reducida, y muy incómoda e insegura incluso para un peatón corriente", subrayan.
Además, el grupo socialista sostiene que ni la cascada de privatizaciones ni las actuaciones puntuales, logran revertir el "grave deterioro del mantenimiento urbano". "No se trata de mejoras estéticas ni de grandes inversiones: es simplemente garantizar que cualquier persona pueda caminar sin tener que elegir entre sortear huecos o bajar a la calzada, en un punto además donde la circulación es rápida y el riesgo es evidente", señalan.
Desde el PSOE consideran "imprescindible" que el Ayuntamiento incluya la reparación de este punto en las próximas actuaciones de mantenimiento, con una solución técnica que garantice la accesibilidad: renovación del pavimento, ampliación del alcorque y adaptación del acerado para evitar que vuelva a ocurrir. "Son intervenciones asumibles y necesarias para que la ciudad avance en seguridad y accesibilidad, y no al revés", concluyen.
