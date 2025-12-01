Reproches entre Quintana y Gragera por las denuncias de los vecinos del Casco Antiguo de Badajoz

Vecinos, comerciantes y entidades que trabajan en el Casco Antiguo de Badajoz urgieron hace unos días a las Administraciones un plan contra el narcotráfico en el centro histórico, a su juicio, el origen de "todos los males" del barrio, de cuyo progresivo deterioro siguen alertando. La Plataforma por la Recuperación, Ocio y Convivencia del Casco Antiguo de Badajoz (Proccab) dirigía sus reivindicaciones a la Delegación del Gobierno en Extremadura y al Ayuntamiento de Badajoz, cuyos máximos responsables, José Luis Quintana e Ignacio Gragera, respectivamente, se han cruzado reproches este lunes a cuenta de a quién compete dar respuesta a estas quejas.

A preguntas de la prensa, el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, ha defendido que la presencia policial en el Casco Antiguo tiene que ser "ajustada a las necesidades" y ha recordado que Badajoz es "una ciudad segura", en cuyo centro histórico no existen en estos momentos "graves problemas" de criminalidad.

"Si se cumplieran todas sus reivindicaciones, no haría falta más", ha dicho Quintana, que se reunió hace un tiempo con la plataforma. En este sentido, se ha referido a que lo que necesita esta zona de la ciudad es que se genera "más actividad cultural", haya una mayor apuesta por el comercio de cercanía y se habiliten aparcamientos disuasorios. "Si todo eso se hiciera, que no corresponde a la delegación del Gobierno, ya no haría falta nada más", ha insistido el delegado, sin citar al ayuntamiento explícitamente, pero apuntando para la plaza de España.

Por su parte, el alcalde, también preguntado por la prensa tras las declaraciones de Quintana, calificó sus palabras como "profundamente desafortunadas" por considerar que los problemas de seguridad del Casco Antiguo" pueden resolverse con más actividad cultural".

"Resulta sorprendente sugerir que cuestiones tan serias como el tráfico de drogas o el menudeo pueden afrontarse organizando, por ejemplo, una exposición. Si así fuera, cabría preguntarse cuántas exposiciones o iniciativas culturales ha organizado el Gobierno de España en los últimos años en el Casco Antiguo de Badajoz. La realidad es que la práctica totalidad de las actuaciones culturales y de dinamización han sido impulsadas por el ayuntamiento y, más recientemente, por la Junta de Extremadura", ha replicado Gragera.

El alcalde, además, ha lamentado que "lo que sí ha hecho el Gobierno de España" es eliminar una comisaría, en referencia a la de la plaza Alta, "reduciendo con ello la presencia policial en una zona en la que los vecinos llevan tiempo reclamando mayor seguridad".

En este sentido, Gragera ha añadido que, aún "compartiendo que el Casco Antiguo es un espacio seguro", es una "frivolidad" eludir la responsabilidad del Estado en garantizarla, "desviando la atención mediante acusaciones al ayuntamiento".

Asimismo, ha invitado a Quintana a preguntarse por qué, si uno de los objetivos del Consorcio del Casco Antiguo es precisamente su revitalización, "el Gobierno de España no forma parte de dicho órgano, cuya participación sería coherente con las reivindicaciones que ahora plantea".

El alcalde dice que entiende que se avecinan elecciones, "pero no todo vale: la seguridad de los vecinos y la responsabilidad institucional merecen rigor y compromiso, no declaraciones que restan seriedad a un asunto de máxima importancia para la ciudad", ha reprochado.