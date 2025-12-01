La Vuelta al Baluarte de Badajoz ya tiene fecha, el 25 de enero

El tradicional cross popular Vuelta al Baluarte de Badajoz ya tiene fecha. El 25 de enero la ciudad volverá a rodear su sistema amurallado practicando deporte. En esta ocasión, lo hará festejando un aniversario, 40 años desde que se comenzara a practicar esta prueba.

2.950 dorsales se ponen a disposición de los pacenses y participantes en sus distintas categorías. Además, se celebrará la segunda edición de la carrera de patinaje en línea. El año pasado fueron 2.800 las inscripciones que se realizaron por lo que sería un éxito que se superase esa cifra.

Categorías y distancias

Esta prueba deportiva, el Cross Popular Vuelta al Baluarte, está organizada por la Fundación Municipal de Deportes (FMD) del Ayuntamiento de Badajoz. Esta prueba tendrá varias categorías, como también marca la tradición.

Cartel anunciador del 40 Cross Popular Vuelta al Baluarte de Badajoz. / La Crónica

La senior y juvenil tendrá una distancia de 7.100 metros. La salida será en la plaza de la Libertad y la meta junto al paseo de San Francisco. En las categorías de alevín e infantil el circuito será bastante más corto, con 2.300 metros, y la de benjamín 1.100.

Inscripciones

Las inscripciones son totalmente gratuitas y están disponibles en la página web del Ayuntamiento de Badajoz desde este lunes día 1 de diciembre. El plazo para realizar esta inscripción permanecerá abierto hasta el día 11 de enero de 2026.

La FMD ha limitado en esta edición los participantes en 2.950 dorsales para todas las categorías. La distribución de los mismos es de la siguiente manera: 2.000 inscripciones para las categorías sub16, sub18, sub20, sub23, sénior y veteranos; 500 para sub14 y sub12; 300 dorsales para sub10; y 150 dorsales más para la segunda edición de la carrera de patinaje.

Desde el consistorio informan que todos los datos pormenorizados de esta prueba popular, así como la inscripción en la misma pueden hacerse a través de la web municipal.