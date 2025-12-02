Amalia Toboso vuelve a empezar en su nuevo disco

Amalia Toboso, cantante y compositora pacense de música independiente, ofrece este martes a las 18.30 horas un concierto en el Hospital Centro Vivo de Badajoz, donde presentará su nuevo disco ‘Vuelvo a empezar’.

Cantará sus últimas canciones, entre las que se encuentra su primer single, de título homónimo, que habla sobre la resiliencia y la capacidad de reinventarse en cualquier etapa de la vida y bajo cualquier circunstancia. Un mensaje motivador con una melodía enérgica y novedosa.

Amalia Toboso es una cantante destacada en el ámbito musical, reconocida por su voz y su presencia escénica. Con una trayectoria exitosa en España y más allá de sus fronteras, Amalia cautiva al público con cada interpretación, dejando una huella imborrable en los corazones del público.

Su talento ha sido reconocido con prestigiosos galardones, como el 'Callas Tribute Prize', que recibió en Nueva York por su excelencia artística y su compromiso con la difusión de la música.

La entrada es libre y gratuita.