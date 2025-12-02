El Ayuntamiento de Badajoz prorroga la gestión de la perrera con Athisa mientras licita un nuevo contrato

El futuro del Centro de Protección Animal (CPA) de Badajoz no queda en el aire pese a que la licitación para renovar su gestión quedó desierta en octubre. El ayuntamiento ha confirmado a este periódico que el contrato actual continúa en vigor y que ya está en trámite la prórroga, que se aplicará por un año o hasta que se adjudique el nuevo concurso.

Fuentes municipales explican que esta prórroga garantiza “la continuidad total del servicio” —que incluye la recogida de animales abandonados, la atención veterinaria y la retirada de cadáveres de equinos— mientras se revisan las condiciones del pliego que en otoño no consiguió atraer a ninguna empresa. La licitación, dotada con 275.493 euros para un año, introducía requisitos más estrictos que el contrato anterior y amplios controles de transparencia, personal y equipamiento.

La ausencia de ofertas obligó al consistorio a declarar desierto el procedimiento, pero la normativa permite mantener temporalmente al adjudicatario actual mediante una ampliación excepcional del contrato. Con la prórroga en marcha, el ayuntamiento dispone ahora de margen para reformular el pliego y lanzar una nueva convocatoria.

Aunque el consistorio no ha concretado plazos, sí confirma que la intención es publicar una nueva licitación para asegurar que alguna empresa pueda concurrir sin rebajar las exigencias de control y bienestar animal que motivaron la actualización del contrato.