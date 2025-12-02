Música
Badajoz albergará un concierto benéfico a favor de los niños necesitados de Tierra Santa
Este miércoles en el auditorio del Edificio Ibercaja
El auditorio del Edificio Ibercaja, ubicado en el Paseo Fluvial, acogerá este miércoles el encuentro de la Asociación Alumni Puertapalma-EI Tomillar, integrada por antiguos alumnos de los colegios del grupo Attendis en Badajoz.
En la edición de este año se llevará a cabo un concierto benéfico llamado ‘Ecos de Belén’, cuyos fondos se destinarán íntegramente a los niños necesitados de Tierra Santa, a través de la Campaña de Navidad para la Infancia del Ordinario Latino de Jerusalén.
El concierto solidario contará con la intervención del conjunto vocal ‘Quodlibet’ y jóvenes talentos musicales. Las puertas comenzarán a abrirse a las 19.00 horas y una hora después, a las 20.00 horas, iniciará el evento.
Las entradas tienen un precio de 15 euros.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- Pocas luces (II)