Badajoz albergará un concierto benéfico a favor de los niños necesitados de Tierra Santa

El auditorio del Edificio Ibercaja, ubicado en el Paseo Fluvial, acogerá este miércoles el encuentro de la Asociación Alumni Puertapalma-EI Tomillar, integrada por antiguos alumnos de los colegios del grupo Attendis en Badajoz.

En la edición de este año se llevará a cabo un concierto benéfico llamado ‘Ecos de Belén’, cuyos fondos se destinarán íntegramente a los niños necesitados de Tierra Santa, a través de la Campaña de Navidad para la Infancia del Ordinario Latino de Jerusalén.

El concierto solidario contará con la intervención del conjunto vocal ‘Quodlibet’ y jóvenes talentos musicales. Las puertas comenzarán a abrirse a las 19.00 horas y una hora después, a las 20.00 horas, iniciará el evento.

Las entradas tienen un precio de 15 euros.