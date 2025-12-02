Detenida en Badajoz una de las implicadas en el crimen de una mujer en Cádiz

La Policía Nacional ha detenido en Badajoz a una de las presuntas implicadas en la desaparición y homicidio de una mujer en Valdelagrana, en El Puerto de Santa María (Cádiz). La arrestada viajaba junto al principal sospechoso —su pareja— y los dos hijos de ambos en un vehículo propiedad de la víctima, con el que atravesaron Badajoz antes de huir hacia Portugal.

Según fuentes policiales, la investigación permitió rastrear sus movimientos hasta las inmediaciones de Lisboa, donde ambos continuaron utilizando dinero extraído de la cuenta bancaria de la víctima. La mujer fue finalmente localizada y detenida el 29 de noviembre en Badajoz, mientras que el varón fugado fue arrestado al día siguiente en El Puerto de Santa María, poniendo fin a casi dos semanas de búsqueda.

La desaparición y hallazgo del cadáver

El caso comenzó a investigarse la noche del 20 de noviembre, cuando varios vecinos alertaron de la desaparición de una mujer que residía en una zona residencial de Valdelagrana. A su llegada, las patrullas encontraron la vivienda cerrada.

En la madrugada del día 21, tras forzar la entrada con ayuda de los bomberos, los agentes no hallaron a la mujer, pero sí a su perro encerrado en la vivienda. Desde ese momento, el grupo UDEV de la Comisaría de Cádiz se hizo cargo del caso, ante los indicios de una desaparición no voluntaria.

Los agentes identificaron a un hombre que había realizado trabajos de mantenimiento en la vivienda de la víctima. Él y su sobrino extrajeron dinero de su cuenta utilizando su tarjeta bancaria.

El 23 de noviembre, el sobrino fue detenido por receptación al encontrarse en su domicilio diversos efectos personales de la víctima, como su teléfono móvil y las llaves de su vivienda. Durante ese registro, los agentes descubrieron que la propiedad estaba dividida en dos parcelas pertenecientes a la víctima. En una segunda vivienda deshabitada fue localizado el cadáver, activándose el protocolo judicial. Los primeros indicios confirmaron una muerte violenta.

La investigación determinó que el principal sospechoso había huido con su pareja y sus dos hijos en el coche de la víctima, pasando por Badajoz, cruzando la frontera y llegando hasta Portugal. La activación de una Orden Europea de Detención (OEDE) y la colaboración con la Policía portuguesa permitieron estrechar el cerco.

Finalmente, la mujer fue detenida en Badajoz el 29 de noviembre, mientras que el presunto autor material del homicidio fue capturado al día siguiente en Cádiz.

Los dos hombres implicados han ingresado en prisión provisional, mientras que la mujer queda en libertad a la espera de juicio.