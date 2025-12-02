Hae Won, gerente de la Orquesta de Extremadura: "El traslado de Los Pinos no va a perjudicar a nuestra actividad"

Tras las quejas vertidas por los trabajadores de la Orquesta de Extremadura (OEx) por su desacuerdo con el traslado del centro de salud Los Pinos al palacio de congresos de Badajoz, la gerente de esta institución cultural asevera que este traslado provisional no repercutirá a la actividad de la orquesta.

El pasado jueves uno de los músicos leyó un manifiesto en Badajoz para compartir con los espectadores su "preocupación" por esta decisión de la Junta de Extremadura y exponer los motivos por los que se oponen a que un espacio cultural se utilice para otros fines. Esta reivindicación llega 11 meses después de que el ejecutivo regional anunciara su decisión, pero hasta el momento los trabajadores no habían manifestado su opinión.

"No va a perjudicar nuestra actividad"

Una opinión que no ha tenido respuesta por parte de la consejería de Salud y Servicios Sociales. No lo ha hecho públicamente, ni tampoco ha respondido a las preguntas de este diario ante su postura. Hae Won, la gerente de la OEx, sí ha respondido a las preguntas de La Crónica de Badajoz durante la presentación de la programación navideña.

"No tengo ningún comentario al respecto", ha dicho inicialmente. Aunque ha señalado que lo único que quería decir es que tienen "el firme compromiso tanto por parte de la consejería de Salud como de Cultura de que este traslado no va a perjudicar ninguna de las actividades de la Fundación Orquesta de Extremadura". Con esa información ha atajado cualquier pregunta de los periodistas.

Apoyo de CCOO

Por su parte, CCOO ha manifestado públicamente su "total apoyo" a lo que los trabajadores de la OEx han expresado y a las reivindicaciones realizadas. De esta forma, comparten "la preocupación que la plantilla ha expresado" porque es un espacio en el que "diariamente desarrollan su labor artística, educativa, técnica y administrativa".

Este traslado provisional se mantendría "hasta la futura reubicación del centro de salud en el Hospital Provincial". Esto, según el sindicato, "implicaría la ejecución de obras temporales que posteriormente deberían revertirse". Por este motivo, entienden que "las características técnicas y funcionales del edificio" hacen muy complejo la convivencia simultánea de la actividad sanitaria y la "intensa programación cultural" que se desarrolla.

De la misma forma, desde CCOO valoran el compromiso por parte de la consejería de Cultura en cuanto a la "protección de la actividad actual", pero señalan que parte "esencial del trabajo" de la OEx "podría verse seriamente restringido o volverse inviable" durante el periodo de coexistencia con las obras y el funcionamiento del centro sanitario.

El palacio de congresos es "un espacio dinámico que acoge semanalmente los ensayos y conciertos de la OEx, proyectos pedagógicos con más de 200 niños, jóvenes y familias, así como la actividad de la Orquesta Joven de Extremadura, conservatorios, la Sociedad Filarmónica y múltiples festivales culturales", define el sindicato.

"Abrir espacios de diálogos"

Por esta exposición de motivos, CCOO y la plantilla de la OEx apelan a la sociedad extremeña y a las fuerzas políticas para "abrir espacios de diálogos y búsqueda de soluciones que garanticen el futuro del auditorio y la continuidad de la actividad cultural que en él se desarrolla".

Así, el sindicato subraya la postura de los músicos y trabajadores de la Orquesta de Extremadura: "Esta manifestación no es un mensaje contra nadie, sino la expresión sincera de quienes desempeñan cada día su labor en esta institución y desean proteger su trabajo y la vida cultural de Extremadura", concluyen el comunicado.