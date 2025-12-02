Medio ambiente
¿Por qué hay más ratas en las calles de Badajoz? Esto es lo que se sabe
El ayuntamiento confirma que los servicios de control de plagas están interviniendo conforme al protocolo habitual
Las imágenes de varias ratas en distintos puntos de Badajoz se han multiplicado en redes sociales en las últimas horas. La pregunta se repite: ¿por qué están siendo más visibles y qué se está haciendo al respecto?
Según explica el Ayuntamiento de Badajoz, este aumento está relacionado con las lluvias intensas, que obligan a estos animales a salir a zonas elevadas cuando las galerías se encharcan, así como con obras o movimientos de tierra que alteran su hábitat natural. Estos factores provocan, como confirma el consistorio, que los roedores “afloren de las alcantarillas”.
Tras los avisos recibidos, el ayuntamiento confirma haber activado el protocolo ordinario de control de plagas, gestionado por Athisa Medio Ambiente. Habitualmente este procedimiento incluye inspecciones en los puntos señalados, localización de focos y aplicación de tratamientos específicos donde se detecta actividad.
Aunque no se han ofrecido cifras ni detalles adicionales, se está actuando en las zonas notificadas. Entre las localizaciones donde vecinos han denunciado presencia de roedores se encuentran San Roque, el Casco Antiguo, Ciudad Jardín o barrios de la margen derecha, entre otras. Muchos avisos han llegado a través de redes sociales; otros, mediante la aplicación municipal aBisa.
No se deben manipular
La aparición de ratas en superficie es un fenómeno que puede darse puntualmente en cualquier ciudad, especialmente tras episodios de lluvia fuerte o en zonas con contenedores y restos de alimentos. Los técnicos recuerdan que la clave está en reducir los puntos de alimento y refugio, además de mantener la red de saneamiento en vigilancia activa.
Como recomendaciones básicas, se insiste en que no se debe intentar manipular ni acercarse a los animales, evitar dejar comida accesible en la vía pública y comunicar cualquier nueva presencia al servicio municipal para una intervención más rápida y eficaz.
