Encuentro literario
Julita de la Cruz Otero traduce los problemas del siglo XXI al castúo en Badajoz
Este miércoles en el Ateneo de Badajoz
La autora extremeña Julita de la Cruz Otero presentará esta tarde en el Ateneo de Badajoz su poemario ‘Castúo siglo XXI’.
Esta obra es una actualización del habla extremeña, donde la autora hace una puesta al día en castúo de los problemas de Extremadura, así como un homenaje a la tierra extremeña, a sus campesinos, y al orgullo de su historia.
En su tercer libro, Julita de la Cruz construye una voz poética que evoluciona con los tiempos sin apartarse de su esencia. La obra eleva sentimientos profundos y enfrenta temas de actualidad: okupas, vertedero, camalote, trenes dignos, etc, que tanto preocupan en estos momentos a los extremeños.
La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas. La entrada es libre y gratuita.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Con 24 gatos, sin luz ni agua: así vivían una madre y su hijo en un piso del Casco Antiguo de Badajoz
- Pocas luces (II)