Julita de la Cruz Otero traduce los problemas del siglo XXI al castúo en Badajoz

La autora extremeña Julita de la Cruz Otero presentará esta tarde en el Ateneo de Badajoz su poemario ‘Castúo siglo XXI’.

Esta obra es una actualización del habla extremeña, donde la autora hace una puesta al día en castúo de los problemas de Extremadura, así como un homenaje a la tierra extremeña, a sus campesinos, y al orgullo de su historia.

En su tercer libro, Julita de la Cruz construye una voz poética que evoluciona con los tiempos sin apartarse de su esencia. La obra eleva sentimientos profundos y enfrenta temas de actualidad: okupas, vertedero, camalote, trenes dignos, etc, que tanto preocupan en estos momentos a los extremeños.

La presentación tendrá lugar a las 19.30 horas. La entrada es libre y gratuita.