Luz verde a las obras en el palacio de congresos de Badajoz para que acoja el centro de salud Los Pinos

El Consejo de Gobierno ha autorizado al Servicio Extremeño de Salud para que contrate las obras de adaptación del palacio de congresos de Badajoz Manuel Rojas para ubicar provisionalmente el centro de salud Los Pinos.

11 meses después de que se anunciara esta decisión que había tomado la consejería de Salud y Servicios Sociales y que contaba con el aval de la propia María Guardiola, se materializa un paso más del proceso por el que los usuarios de este centro sanitario recibirán atención en el palacio de congresos pacense.

Las obras

Elena Manzano, portavoz de la Junta de Extremadura, ha informado tras el Consejo de Gobierno de los acuerdos adoptados en él y uno de ellos era la autorización de las intervenciones en esta infraestructura pacense. Los espacios en los que se va a actuar es en el acceso oeste a excepción de la planta baja de la sala de seminarios y el montacargas. Del mismo modo, los accesos y recorridos de uso sanitario dentro del recinto se independizarán de los ya existentes en el edificio.

El proyecto contempla que la división de los espacios y la adecuación de los mismos para acoger uso sanitario se realizará a través de mamparas desmontables para que "todas las actuaciones sean reversibles" y se pueda dejar las zonas utilizadas con las mismas prestaciones una vez que el centro de salud abandone estas instalaciones.

Las consultas se dispondrán de forma radial "para poder tener iluminación natural, quedando los espacios de circulación y las áreas de espera en el espacio entre las dependencias y el muro de hormigón que delimita el centro". La intención que tiene el ejecutivo regional es que "dentro de las limitaciones del edificio, que la mayor parte de profesionales tengan iluminación natural". Además, que las áreas de transición y esperan tengan luz indirecta y sean amplias.

También se ha explicado que el centro de salud dispondrá de un área de Atención Continuada con acceso directo para que "pueda funcionar de forma independiente al resto del edificio". El importe que se destina para esta intervención es de 1.999.864 euros.

"Está en juego la asistencia a 19.500 personas"

Así, ha señalado que "está en juego que 19.500 personas puedan recibir esa asistencia sanitaria en el modo en el que es debida y se merecen". Esto se conseguirá con "ese traslado que es temporal". Tras analizar varias ubicaciones en el centro de la ciudad, una condición que marcaron desde Salud para evitar que los usuarios, de una edad avanzada, tuvieran que desplazarse a la periferia.

El traslado "no interferirá para nada en los ensayos de la Orquesta de Extremadura". De la misma forma, ha recordado que "desde el primer momento se ha comunicado esta decisión y hablado con la orquesta". Ante la polémica surgida tras el comunicado leído el pasado jueves por un músico tras un concierto, Manzano recuerda que están "abiertos a que si encuentran otra ubicación en la que poder desarrollar esa actividad lo hagan".

Eso sí, ha dejado claro que la prioridad del Ejecutivo regional es "atender a esos 19.500 afectados por esta situación". Asimismo, la portavoz de la Junta ha recordado que son unas intervenciones que tienen que acometer "lo antes posible y que solo se van a extender unos meses".

Los plazos

En los próximos días la licitación de la obra podría publicarse en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El plazo para la adjudicación de la obra podría extenderse unos cuatro meses más, por lo que será en abril aproximadamente cuando se conozca la empresa que realizaría esta importante intervención.

El plazo de ejecución de la obra será de cinco meses según ha comunicado el SES. Elena Manzano ha destacado que "lo más importante es la prestación de servicios sanitarios a los usuarios".

(HABRÁ AMPLIACIÓN)