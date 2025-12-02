Cultura
El Mercado Navideño suspende temporalmente el Rastro de Antigüedades de Badajoz
Regresará con normalidad el próximo sábado 17 de enero
La Plaza Alta de Badajoz se prepara para llenarse de luz, tradición y ambiente festivo con la llegada del Mercado Navideño organizado por el Ayuntamiento de Badajoz. Este año, el esperado evento ocupará por completo este emblemático espacio del Casco Antiguo desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio dedicado a la magia propia de estas fechas: puestos artesanales, iluminación especial, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para todas las edades.
Sin embargo, la instalación del mercado supone también una modificación temporal en la programación habitual del barrio. Debido a la coincidencia en fechas y en ubicación, el tradicional Rastro de Antigüedades y Artesanía del Casco Antiguo no podrá celebrarse durante el mes de diciembre. La organización ha explicado que ambos eventos requieren el uso del mismo espacio y que, dado el volumen y la duración del Mercado Navideño, resulta imposible compatibilizar ambas actividades sin afectar a su correcto desarrollo.
El rastro, muy apreciado por los residentes del barrio y por los amantes de los objetos con historia, la artesanía local y el comercio de proximidad, regresará con normalidad el próximo sábado 17 de enero. Será entonces cuando los puestos vuelvan a desplegarse por la Plaza Alta para ofrecer ese ambiente tan característico que mezcla tradición, creatividad y vida vecinal.
