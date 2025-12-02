El Mercado Navideño suspende temporalmente el Rastro de Antigüedades de Badajoz

La Plaza Alta de Badajoz se prepara para llenarse de luz, tradición y ambiente festivo con la llegada del Mercado Navideño organizado por el Ayuntamiento de Badajoz. Este año, el esperado evento ocupará por completo este emblemático espacio del Casco Antiguo desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero, ofreciendo a vecinos y visitantes un espacio dedicado a la magia propia de estas fechas: puestos artesanales, iluminación especial, propuestas gastronómicas y actividades pensadas para todas las edades.

Sin embargo, la instalación del mercado supone también una modificación temporal en la programación habitual del barrio. Debido a la coincidencia en fechas y en ubicación, el tradicional Rastro de Antigüedades y Artesanía del Casco Antiguo no podrá celebrarse durante el mes de diciembre. La organización ha explicado que ambos eventos requieren el uso del mismo espacio y que, dado el volumen y la duración del Mercado Navideño, resulta imposible compatibilizar ambas actividades sin afectar a su correcto desarrollo.

El rastro, muy apreciado por los residentes del barrio y por los amantes de los objetos con historia, la artesanía local y el comercio de proximidad, regresará con normalidad el próximo sábado 17 de enero. Será entonces cuando los puestos vuelvan a desplegarse por la Plaza Alta para ofrecer ese ambiente tan característico que mezcla tradición, creatividad y vida vecinal.