El PSOE de Badajoz, "tras encargar dos evaluaciones técnicas independientes", concluye que la instalación eléctrica de la Galería de Fusileros "se ejecuta en dos mañanas"

A través de un comunicado, el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Badajoz explica que ha invitado en los últimos días a dos empresas eléctricas independientes a visitar la Galería de Fusileros y valorar in situ el tiempo necesario para ejecutar la instalación luminosa que el equipo de Gobierno "ha utilizado como explicación para mantener cerrado este espacio patrimonial".

Los socialistas exponen que ambas empresas coinciden en su diagnóstico: "dos personas pueden completar esta actuación en una mañana, siendo muy prudentes, en dos. Incluso añadiendo algunos remates sencillos —fijaciones, pequeños ajustes de mortero o la limpieza del paso—, la estimación no supera cuatro días en total".

Además de la nueva iluminación superior, el PSOE recuerda que se ha reacondicionado el tramo donde antes estaban las luminarias de suelo, lo que también forma parte de esa intervención menor "que no justifica en ningún caso más de dos años de cierre".

El PSOE subraya que no discute el presupuesto, sino "el tiempo injustificable" durante el cual el Ayuntamiento ha mantenido cerrado un espacio patrimonial de primer orden "sin información, sin transparencia y sin una sola razón convincente". "La galería ha permanecido cerrada 26 meses sin una explicación convincente por parte del equipo de gobierno. Y no se trata de un espacio menor: el cartel informativo instalado a su entrada recuerda que se trata de una construcción del siglo XVIII, pieza clave del sistema abaluartado y uno de los elementos más singulares de la fortificación", señalan.

Finalmente, los socialistas valoran positivamente la mejora de la iluminación: en total se han instalado doce conjuntos de proyectores LED dobles, lo que hace la galería más clara y visitable. Aunque también expresan que en algunas troneras se ha perdido la luz puntual que antes permitía ver ciertos matices.

La portavoz, Silvia González, considera "imprescindible" que el alcalde explique "por qué una intervención que técnicamente se resuelve en dos mañanas ha supuesto más de dos años de cierre", y qué decisiones se adoptaron para "prolongar una situación que perjudica a la ciudad y a su patrimonio".