Más de 1.500 personas marchan por el Día de la Discapacidad en Badajoz: "Merecemos las mismas oportunidades"

"Merecemos ser escuchados y que nos den las mismas oportunidades". Ese es el grito que la piragüista Elena Ayuso ha hecho resonar esta mañana por las calles del centro de Badajoz. Ella, "para demostrar que aún teniendo una discapacidad intelectual soy capaz de todo", ha sido la encargada de gestionar y presentar la marcha y los actos inclusivos celebrados en el Día de las Personas con Discapacidad.

La deportista Elena Ayuso en el acto celebrado por el Día de las Personas con Discapacidad en Badajoz / A.C.

La plaza de España ha sido el punto de reunión. Al igual que Ayuso, más de 1.500 personas de las quince entidades participantes se han dado cita para dar visibilidad al colectivo y reivindicar su situación bajo el lema 'Somos extraordinariamente capaces. Hagamos juntos el cambio'.

Sobre las 10.00 horas arrancaba la marcha inclusiva, que ha recorrido las calles céntricas hasta llegar a su destino, la plaza de San Francisco. Pompones de colores, globos, camisetas, banderas, carteles, todo ello acompañado de mensajes reivindicativos, como 'Diferentes en su vuelo pero con el mismo derecho a volar'. Tampoco ha faltado la música. Los tambores del grupo de percusión 'De Pata Negra' han encabezado y llevado el ritmo de una serpiente multicolor que luchaba por sus derechos.

Más de 1.500 personas marchan por el Día de la Discapacidad en Badajoz / Santi García

Igualdad de oportunidades

Elena Ayuso, deportista extremeña que este 2025 fue elegida como 'Mejor Mujer Paracanoe', ha sido la primera en alzar la voz. "El 3 de diciembre es un día para dar visibilidad a las Personas con discapacidad. Pere no estamos aquí solo para eso. Venimos a reivindicarnos y luchar por la igualdad de oportunidades. Tenemos cabida en el mundo, solo falta que nos abran el camino", ha subrayado.

Ayuso no hablaba solo por ella, sino en nombre de todas las personas con discapacidad. "Yo ya he gozado de oportunidades. Ahora es el turno de mis compañeros. No pararemos de luchar hasta que lo consigamos", señalaba.

Carteles reivindicativos en la marcha inclusiva del Día de las Personas con Discapacidad en Badajoz / Santi García

"Que se vea que estamos aquí"

"Este día no solo engloba a discapacitados y asociaciones. Es un día para que toda la ciudadanía conozca el sector", ha explicado Camen Bote, gerente de Aprosuba 3. Desde su asociación tenían muy claro el mensaje que querían transmitir hoy a la sociedad. "Todos debemos ser copartícipes e implicarnos en la construcción de una sociedad en que todas las personas, con discapacidad o no, sean ciudadanos de pleno derecho. Cada uno, desde nuestro puesto, debemos luchar para conseguir la máxima ayuda y la inserción sociolaboral para este colectivo", subrayaba la gerente.

Carmen Bote, gerente de Aprosuba 3, hablando con los medios / Santi García

Visibilizar las discapacidades invisibles

La ideología de Aprobusa 3 la compartían muchas de otras entidades, como la Asociación de Personas con Discapacidad Auditiva de Badajoz y Provincia (ADABA). Su gerente, Isabel Rodríguez, profundizaba en el mensaje. "En nuestro caso, la visibilidad es esencial. La sociedad está sensibilizada con las discapacidades motoras, pero no tanto con las auditivas o intelectuales. Al no estar a simple vista parece ser que el trato no es el mismo", ha señalado.

Isabel Rodríguez, a la izquierda, junto a sus compañeros de Adaba celebran el Día de las Personas con Discapacidad en Badajoz / A.C.

Lectura de manifiesto

El punto álgido de la jornada ha llegado tras finalizar la marcha. Ante una plaza de San Francisco abarrotada, doce representantes de las diferentes entidades partipantes han llevado a cabo la lectura de un manifiesto en el que reivindicaban los derechos y las oportunidades para las personas con discapacidad.

Lectura del manifiesto del Día de las Personas con Discapacidad en Badajoz / A.C.

Tras ello, el resto de la mañana se ha amenizado con una actuación musical del grupo CANTARTE, un teatro inclusivo, la entrega de premios del concurso de dibujo escolar y una sesión de baile a cargo de voluntarios del gimnasio Fórum.