Abierto el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes Magos 2026: cómo inscribir a los niños

Buenas noticias para los pequeños de la casa: ya pueden apuntarse para participar en la cabalgata de Reyes Magos. El Ayuntamiento de Badajoz ha puesto en marcha el proceso para seleccionar a los niños y niñas que formarán parte del desfile del próximo 5 de enero de 2026, uno de los eventos más esperados de las fiestas navideñas. El formulario de inscripción ya está disponible a través del enlace habilitado en la página web municipal y podrá completarse hasta el jueves 4 de diciembre, a las 13:00 horas.

La participación está dirigida exclusivamente a menores de entre 7 y 10 años, edad que deberán tener cumplida a fecha del 5 de enero de 2026.

Las plazas son limitadas y para completar la solicitud será obligatorio adjuntar una fotocopia del libro de familia, así como la fotocopia del DNI del padre, madre o tutor legal. En el caso de que los niños dispongan de DNI propio, también deberá incluirse en la documentación.

Cabalgata de Reyes Magos 2025 en el barrio de San Fernando (Badajoz) / Andrés Rodríguez

Los menores seleccionados vivirán una experiencia única acompañando a Sus Majestades los Reyes Magos durante el recorrido oficial por las calles de la ciudad.

Con el fin de garantizar el buen desarrollo del evento, los participantes deberán presentarse dos horas antes del inicio de la cabalgata, en el punto de encuentro acordado por el ayuntamiento (C/ Pedro de Alvarado, cruce con Avda. González Serrano, junto a la Estación de tren). Además, mediante correo electrónico, los padres recibirán indicaciones de coordinación, seguridad y de vestuario, ya que, los niños, deberán ir ataviados según las indicaciones de la organización.

El ayuntamiento recuerda en el formulario que no se hace responsable de los problemas que puedan surgir en el desarrollo de la actividad, motivados por el mal comportamiento del menor, también que los niños deberán permanecer en las carrozas hasta la finalización de la cabalgata y que las familias podrán recoger a sus hijos en el Paseo Fluvial, entre el Puente de Palmas y el Puente de la Autonomía (rotonda de Los 3 poetas) al finalizar la misma, aproximadamente a las 19.45 horas.

Una de las carrozas durante el desfile de Badajoz en 2025 / Andrés Rodríguez

El formulario de inscripción está disponible en este enlace. Cabe recordar que a cada inscripción se le asignará un número de registro y en el caso de que haya más solicitudes que plazas disponibles en la comitiva, se realizará un sorteo público.