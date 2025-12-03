Tribunales
La Audiencia de Badajoz ordena el ingreso en prisión de un acusado de abuso sexual a su sobrina nieta de 9 años
El tribunal ha tomado la medida después de que este miércoles no haya comparecido en el juicio. La fiscalía y la acusación particular piden 6 años de cárcel
La Audiencia Provincial de Badajoz ha dictado orden de busca, detención e ingreso en prisión para un acusado de abusar sexualmente de su sobrina nieta cuando esta tenía 9 años.
El tribunal ha acordado esta medida, solicitada por la fiscalía y la acusación particular, después de que el procesado no haya comparecido este miércoles en el juicio, pese a haberle sido entregada la citación en mano y haber firmado el acuse de recibo. La vista se ha tenido que suspender y está pendiente de que se señale otra fecha, hasta la que el investigado permanecerá en la cárcel para asegurar su asistencia.
Los presuntos hechos que se imputan tuvieron lugar en el verano de 2022, en el domicilio de la abuela de la menor, de la que el acusado es hermano. Según la acusación particular, en manos de Manuel Guerrero, el hombre abusó sexualmente de la niña, una conducta que tanto la abuela como la madre «silenciaron».
Reconoció los hechos
Fue cuatro meses después cuando el padre de la niña, al enterarse de lo ocurrido, interpuso una denuncia y se inició el procedimiento judicial. El investigado, sin antecedentes, reconoció los hechos en la fase de instrucción, pero ni ingresó en prisión ni se dictó orden de alejamiento como medida cautelar.
En ese momento, su madre tenía la custodia de la menor, que desde abril de 2024 ostenta su progenitor.
La fiscalía solicita para él 6 años de cárcel y 4.000 euros en concepto de responsabilidad civil, mientras que la acusación articular pide la misma pena de prisión, pero eleva la indemnización por los daños a los 20.000 euros.
Por su parte, la defensa, en manos de María Teresa Cabeza de Herrera, tras haber reconocido los hechos su defendido, intentará negociar con las acusaciones pública y particular un acuerdo antes de la celebración del juicio para rebajar la pena de cárcel, aplicando la atenuante muy cualificada de reparación del daño, es decir, el pago de la responsabilidad civil.
