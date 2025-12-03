Un carril del puente de la Universidad de Badajoz permanece cortado este miércoles por trabajos en la red de agua

El Ayuntamiento de Badajoz ha informado de que este miércoles 3 de diciembre permanecerá cortado de 9:30 a 15:00 un carril del puente de la Universidad, en sentido hacia la margen derecha, debido a los trabajos de renovación de un codo de la red de abastecimiento. La actuación forma parte del proyecto municipal para sustituir varios elementos críticos de una de las tuberías principales que cruzan esta infraestructura, cuyo deterioro ha provocado incidencias repetidas en los últimos años.

Esta intervención se enmarca en el contrato licitado semanas atrás para la sustitución de seis codos situados a lo largo del puente de la Universidad, una obra adjudicada a FCC Aqualia S.A. por un importe de 176.209,64 euros. Según detalló en su momento el concejal de Inspección de Aguas, Carlos Urueña, "son seis codos de acero inoxidable. Son unas piezas especiales muy importantes que llevan muchos años en uso". Su reemplazo es considerado prioritario para garantizar la estabilidad de una conducción que conecta "los depósitos de la Luneta con los de Las Vaguadas", lo que la convierte en una de las arterias principales del suministro de agua potable de la ciudad.

Solución a las "deficiencias detectadas"

El proyecto técnico advierte de diversas "deficiencias detectadas" en este tramo, cuyo desgaste acumulado ha provocado erosiones, poros y fugas continuas en los últimos años. De hecho, el consistorio recuerda que durante largo tiempo "se han arreglado muchas veces, pero ya no se pueden arreglar más", hasta el punto de que la conducción está "tan parcheada que ya no admite más reparaciones". Esta situación entraña un riesgo significativo para la red, ya que, según recoge el pliego municipal, "puede reventar una de las arterias principales del abastecimiento".

Las consecuencias de este deterioro han sido visibles en diversas ocasiones. En la margen derecha, la tubería situada junto al hotel Río se ha fracturado dos veces, provocando daños de consideración en el establecimiento. Asimismo, los vecinos han presenciado episodios llamativos como la pulverización de agua en varios puntos del conducto, uno de ellos cerca del paseo fluvial, donde días después volvió a reproducirse un peculiar "microclima" generado por las fugas.

Muy frecuentes los contratiempos

Desde Aqualia, empresa encargada de la gestión municipal del agua, atribuyen estas incidencias a la longevidad de la infraestructura. "Es muy frecuente que ocurran este tipo de contratiempos en esta zona de Badajoz", explicaban.

La planificación de la obra establece un plazo de ejecución de dos semanas a partir de la firma del acta de replanteo, un periodo "tan reducido, ya que es fundamental evitar los riesgos de interferencias graves en la red a partir del 24 de diciembre". El contrato incluye además un año de garantía desde la finalización de los trabajos. El Ayuntamiento ha precisado que las actuaciones previstas no conllevarán cortes en el suministro de agua, aunque sí afectarán al tráfico durante la jornada del miércoles debido al corte del carril mencionado.