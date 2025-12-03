La dehesa y el campo extremeño representados en una exposición en Badajoz

Uno de los principales atractivos de la región es su dehesa, abarca cerca de un millón de hectáreas. Es uno de los pulmones de Extremadura y que también sirve para inspirar a artistas.

El campo extremeño se ve representado en las obras de Eloísa Terrones Fernández, en la exposición "El color de la dehesa". Diferentes cuadros de una pintura paisajista que se han vendido rápidamente.

Unas composiciones, que la autora reconoce que no ha tardado mucho en realizar. "Los cuadros pequeños los elaboraba en apenas un par de días, los grandes me llevaban más trabajo, quizás aproximadamente una semana", comenta.

Y es que el arte va más allá del ruido, las aglomeraciones de la ciudad o la velocidad del ritmo de la vida de las personas en la misma. También es silencio, naturaleza, animales, fauna, en definitiva, vida.

Los colores de nuestra tierra

La identidad de la tierra, las tradiciones, aquel lugar que se extraña cuando traspasas las fronteras, esos campos interminables, el verde primaveral, la sequía del verano, todo ello se ve representado en nuestra dehesa.

Eloísa Terrones lo lleva viendo desde niña y es por ello que lo tiene familiarizado. "Muchas veces no me hace falta ni una fotografía, llevo la dehesa en la retina. No me cuesta mucho trabajo representarla".

En la exposición "El color de la dehesa" se pueden observar paisajes de diferentes ubicaciones, como San Jorge de Alor, San Vicente de Alcántara, Cáceres y por su puesto, su ciudad, Badajoz.

Reconoce que también le gusta pintar dentro de la ciudad, no solo en el campo. "Me gusta la pintura en la que se representan las calles, la arquitectónica. Lo que pasa es que me entretengo más y tengo menos paciencia para ello. El campo me genera más tranquilidad".

Su paleta de colores reseña que no es demasiado amplia y para materializar las obras de la dehesa, "juego con los pocos colores de mi paleta, mezclándolos".

La pintura, una forma de representar su vida

Eloísa Terrones muestra su tercera exposición en la ciudad. "La primera la hice aquí en 1996", expresa.

Desde entonces no ha parado de crear y el campo siempre ha formado parte de este arte. "De pequeña, mis tíos y mis amigas tenían fincas. Crecí rodeada de la dehesa", manifiesta.

"Me encanta ir al campo, hacer fotografías y realizar las composiciones en cuadros grandes porque las pinceladas van más sueltas que en los pequeños", afirma la pintora pacense.

En verano, el calor que hace en la región no le permite avanzar tanto en sus obras. De ahí que haya tardado un año en realizar la exposición. "Este verano que ha hecho tantísimo calor ha sido mortal. Me iba a pintar y no podía, es que se me caían hasta los pinceles. Esos cuarenta y tantos grados me mataban", explica con una sonrisa.

Mezclar el campo, el arte, la región y llenarlos de color es uno de los planes que se pueden disfrutar y visualizar en Badajoz en la sala del colegio de arquitectos (COADE) hasta el 17 de diciembre.