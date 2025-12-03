Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)

Mañana trágica en las carreteras extremeñas. Acababa de amanecer cuando una mujer de 40 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico cerca de la localidad pacense de Sancti-Spiritus.

Pasaban 2 minutos de las ocho de la mañana y se ha recibido la llamada de alerta en el 112 de Extremadura. Según informa el servicio de emergencias, la mujer fallecida conducía un vehículo por la carretera provincial BA-128, cuando el coche se ha salido de la vía en el kilómetro 2, cerca de Sancti-Spiritus. El coche ha llegado a volcar.

Estado en que ha quedado el coche. / LA CRÓNICA DE BADAJOZ

El vehículo quedó en un barranco, por lo que se requirió la intervención de los bomberos para rescatar el cuerpo. Han intervenido efectivos de los parques de la Diputación de Badajoz de Herrera del Duque y de Castuera. Además, al lugar del accidente se ha acercado una unidad medicalizada del SES, de Siruela, otra de soporte vital de Siruela, profesionales sanitarios del consultorio de Sancti-Spiritus y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.