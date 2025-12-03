Accidente de tráfico
Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)
Ha ocurrido a las ocho de la mañana, cerca del pueblo
Mañana trágica en las carreteras extremeñas. Acababa de amanecer cuando una mujer de 40 años ha perdido la vida en un accidente de tráfico cerca de la localidad pacense de Sancti-Spiritus.
Pasaban 2 minutos de las ocho de la mañana y se ha recibido la llamada de alerta en el 112 de Extremadura. Según informa el servicio de emergencias, la mujer fallecida conducía un vehículo por la carretera provincial BA-128, cuando el coche se ha salido de la vía en el kilómetro 2, cerca de Sancti-Spiritus. El coche ha llegado a volcar.
El vehículo quedó en un barranco, por lo que se requirió la intervención de los bomberos para rescatar el cuerpo. Han intervenido efectivos de los parques de la Diputación de Badajoz de Herrera del Duque y de Castuera. Además, al lugar del accidente se ha acercado una unidad medicalizada del SES, de Siruela, otra de soporte vital de Siruela, profesionales sanitarios del consultorio de Sancti-Spiritus y agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Muere un joven motorista en Badajoz tras chocar contra una señal de tráfico
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Las minas de Santa Marta (Badajoz) impulsan el turismo subterráneo en Extremadura
- Para desayunar, unas migas y para entrar en calor... el brasero de picón
- Pocas luces (II)