Jubileo 2025: asociaciones y centros de discapacidad ganarán la indulgencia mañana en la catedral de Badajoz

La Catedral Metropolitana de Badajoz acogerá mañana, 4 de diciembre, la celebración del Jubileo de las personas con discapacidad, un encuentro convocado con motivo del Jubileo 2025 que vive la Iglesia universal y en el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La Eucaristía, presidida por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo, dará comienzo a las 11.00 horas y contará con la participación de asociaciones y centros como La Providencia de Ribera del Fresno, La Luz o Aprosuba 3, además de familias, voluntarios y profesionales del ámbito de la discapacidad.

La Archidiócesis presenta esta convocatoria como una oportunidad para "dar protagonismo y participación plena a las personas con distintas discapacidades en la vida de nuestras comunidades parroquiales y en la sociedad". Una invitación que se extiende —según la nota— a "todas las personas con capacidades diferentes, asociaciones, entidades y cuidadores que acompañan, defienden y promueven los derechos de las personas con discapacidad".

Supone una "renovación espiritual y de acción social"

Inés Escobar, delegada episcopal para la atención a personas con discapacidad, subraya que este Jubileo tiene un profundo sentido espiritual y comunitario. "En torno al día 3, Día Internacional de la Discapacidad, el arzobispo ha querido celebrar el Año Jubilar con las personas con discapacidad", explica. Para ella, la celebración se enmarca en la llamada del Papa Francisco a una Iglesia renovada: "La importancia del Jubileo de la Esperanza radica en lo que el Papa quería para su Iglesia: una renovación espiritual y de acción social en un mundo que enfrenta desafíos como la desesperanza, las guerras y la crisis".

Escobar destaca el simbolismo del gesto jubilar: "Las personas con discapacidad, peregrinos de la esperanza, iremos a la Catedral Metropolitana a recibir las indulgencias jubilares". Y puntualiza que la motivación es profundamente cristiana: "Los chicos, chicas y personas con una discapacidad están llamados a ganar este Jubileo para reflexionar sobre la misericordia y sobre el amor que Dios nos tiene".

Resaltar a las personas con discapacidad

Durante las últimas semanas, la delegación ha desarrollado distintas iniciativas pastorales para visibilizar la presencia de este colectivo en la vida eclesial. "Trabajamos para resaltar a las personas con discapacidad en nuestra diócesis, escuelas y parroquias, así como a las asociaciones que traen esperanza y alegría", afirma Escobar. En su opinión, acoger y valorar a quienes son más vulnerables genera un efecto transformador: "Cuando reconocemos a los miembros más vulnerables de nuestras comunidades con alegría, aprecio y acogida, resaltamos su dignidad y su valor de una manera hermosa".

La delegada recuerda que la mirada cristiana ofrece un horizonte común: "En este Jubileo miramos a Cristo como fuente de nuestra esperanza e invitamos a irradiar dentro de cada uno de nosotros un amor más profundo". Por eso, la convocatoria espera reunir a varios centenares de personas: "Estaremos entre 300 o 400, entre usuarios de los centros, alumnos de colegios, profesionales, voluntarios y todas aquellas personas de Badajoz que quieran unirse".

Un papel protagonista

El encuentro se celebrará bajo el lema Unidos en la alegría de Jesús, que para Escobar implica un compromiso claro: "Queremos construir una Iglesia madre, con accesibilidad universal, pidiendo al Señor que transforme nuestra vida y cree senderos de fraternidad y justicia". Añade que la discapacidad, lejos de limitar, muestra un valor único: "Todas esas discapacidades se convierten en oportunidades para dar a conocer que cada persona es única e irrepetible, creada desde el amor de Dios".

Escobar insiste en que la Iglesia debe hacer un esfuerzo efectivo por integrar plenamente a estas personas: "La persona con discapacidad merece ocupar el lugar que le corresponde como protagonista, no solo como receptor de una acción pastoral". Y recuerda la necesidad de mejorar la accesibilidad física y espiritual: "Hemos de facilitar la participación litúrgica, los sacramentos y las actividades parroquiales".

Finalmente, reivindica un principio irrenunciable: "La dignidad de cada persona no depende de la funcionalidad de sus cinco sentidos, sino de los apoyos que deben recibir para ser personas de pleno derecho". Por eso, concluye, el Jubileo de mañana "debe ser un hito importante dentro de nuestra Iglesia que nos llene de esperanza".