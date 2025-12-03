La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz

Pidió un crédito para ayudar a su mujer a montar un negocio de hostelería en Badajoz que fracasó, su matrimonio se rompió, lo que lo llevó a tener que asumir más gastos, lo que unido a su precaria situación laboral, con contratos a media jornada y temporales, lo llevaron a la insolvencia y el sobreendeudamiento.

No podía hacer frente al agujero de 68.522 euros que arrastraba y la justicia le ha perdonado la deuda. Es el caso de un pacense que ha recurrido a la Ley de Segunda Oportunidad, a quien han representado en los juzgados los abogados del despacho Repara tu deuda.

El negocio de hostelería que ayudó a financiar a su esposa no obtuvo los rendimientos que esperaba, por lo que la pareja volvió a solicitar nuevos créditos. Tras romperse su relación, el hombre tuvo que mudarse a otra vivienda y asumir los gastos sobrevenidos. Entretanto, el negocio no remontaba y no tuvieron más remedio que echar el cierre. Sin capacidad económica, el deudor recurrió a más créditos para pagar los anteriores, hasta que el nivel de endeudamiento fue inasumible.

El despacho de abogados especializado en cancelación de deuda destacan que en este caso, y en otros muchos, la Ley de la Segunda Oportunidad se convierte en el mecanismo que permite iniciar una nueva vida desde cero, liberando a los deudores de sus deudas y sacándolos de los listados de morosos, «que tanto daño provocan».

La Ley de Segunda Oportunidad permite a particulares y a autónomos quedar libres de sus deudas en caso de cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, según recuerdan desde Repara tu Deuda, es suficiente con que el concursado no haya sido condenado por delitos de orden socioeconómico en los diez últimos años, que se encuentre en un estado actual o próximo de insolvencia y que no haya sido condenado por delitos socioeconómicos en los diez años anteriores.

Esta ley entró en vigor en 2015, como una medida de apoyo a los emprendedores que sufrían los efectos de la crisis económica y se han ido introduciendo reformas posteriores en varias ocasiones. Ahora todos los procedimientos se tramitan en juzgados de lo Mercantil y se ha dejado sin competencias en estos casos a los de Instancia.

La mayoría de las personas que recurren a este mecanismo son consumidores -al principio el porcentaje más alto era de autónomos- y la principal causa que los lleva al sobreendeudamiento es la contratación de múltiples créditos personales (los denominados revolving), con intereses muy elevados, para de cubrir gastos o hacer frente a deudas contraídas, lo que produce un efecto «pelota» que acaba ahogándolos económicamente.