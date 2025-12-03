Rayito Fest, el nuevo festival en Badajoz dedicado al cómic, la autoedición y la obra gráfica

La Diputación de Badajoz ha acogido esta mañana la presentación de Rayito Fest, un nuevo festival dedicado al cómic, los fanzines y la obra gráfica que celebrará su primera edición el 6 de diciembre en el Hospital Centro Vivo. En la rueda de prensa han intervenido el diputado de Identidad Cultural, Deporte y Juventud, Ricardo Cabezas, y los organizadores del evento, Cisco Martínez y Sara Herculano.

Durante su intervención, el diputado ha destacado que Rayito Fest surge gracias a la iniciativa de “dos personas que han sabido detectar a la perfección las posibilidades de esta ciudad como capital de nuestra provincia”. Señaló que Cisco Martínez y Sara Herculano acudieron a la Diputación “con un proyecto de alcance regional que hace justicia a la labor artística, editorial y social que tantos extremeños y extremeñas están desarrollando actualmente”.

Cabezas subrayó que el festival encaja de forma natural en las políticas culturales impulsadas desde el Área de Identidad Cultural y “da sentido a lo que supone el Hospital Centro Vivo para quienes viven aquí y para quienes vienen de fuera”. Afirmó además que el cómic y la autoedición son hoy lenguajes esenciales: “Rayito Fest concentrará la originalidad y la diversidad que emanan de una forma de comunicación que llega a personas de todas las edades y está situada a la vanguardia del siglo XXI”.

El diputado celebró que el festival atraerá a autores de Extremadura, Portugal e Iberoamérica, destacando la “especial sensibilidad de nuestra tierra hacia estas manifestaciones culturales”, y reconoció el mérito de los organizadores: “Esto es un logro vuestro, Cisco, Sara, y yo no puedo más que agradeceros la idea y poner a vuestra disposición los recursos necesarios para que el proyecto tenga el impulso que merece”.

Cartel de la primera edición de Rayito Fest en Badajoz. / La Crónica de Badajoz

Finalmente, hizo un llamamiento a la ciudadanía y a los medios: “Para Rayito Fest necesitamos a las vecinas y vecinos, para quienes están pensadas estas actividades, y también la ayuda de los medios de comunicación si queremos que las visitas a Badajoz crezcan en número” .

Rayito Fest nace en Badajoz reconociendo “el gran momento que vive el sector en nuestra ciudad”, aupado por autores extremeños con reconocimiento internacional, han compartido sus impulsores. El festival propone un espacio para artistas, sellos independientes y comunidades creativas vinculadas al dibujo, la ilustración y la experimentación gráfica.

Será una jornada intensa, con programación continua para la que no es necesario inscripción previa. El día, de 11 a 22 horas incluirá:

Mercado de expositores

Con 35 stands de autores, editoriales y colectivos procedentes de Madrid, Lisboa, Valencia, Barcelona, Sevilla, Tenerife, Argentina, Perú, Portugal o Extremadura, entre otros. Se ofrecerán cómics de autor, fanzines, ilustración, serigrafía y obra gráfica diversa.

Exposición Fanzimeña

Una retrospectiva de 120 piezas de fanzines, autoediciones y material gráfico alternativo de nueve autores extremeños -Mayte Alvarado, José Domingo, Borja González, Fidel Martínez, Roberto Massó, María Ramos, Raulowsky, Eduardo Sabio y Fermín Solís-.

La muestra podrá visitarse del 2 al 9 de diciembre en el Hospital Centro Vivo.

Talleres para todas las edades

– Fanzines con Aysputnik (público infantil, +6 años)

– Intervención mural “Garabatear” con Raulowsky (todos los públicos)

– “Cómic no narrativo” con Roberto Massó (público adulto, +14 años)

Presentaciones y charlas

– Bruma, de Martín López Lam

– Charles loves Josefa, de Fermín Solís (Premio Fnac-Salamandra 2025)

– Charla de Borja González sobre su labor como director de arte del videojuego El Sauce

– Encías Quemadas, de Natalia Velarde

Tebeoteca

Espacio de lectura y consulta de cómics y fanzines para público infantil, juvenil y adulto durante toda la jornada.

Además, habrá un concierto protagonizado por ‘Los Caballos de Düsseldorf (LCDD)’, a las 21.00 horas, con su reconocida propuesta de electrónica artesanal y experimentación sonora.

Rayito Fest se presenta así como una oportunidad para dinamizar el centro histórico de Badajoz, atraer visitantes y consolidar a la ciudad como un referente en iniciativas culturales vinculadas al cómic y la autoedición. El diputado recordó que el Centro Vivo lleva más de tres años acumulando éxitos y confía en que este festival “sea un nuevo hito en la historia del Hospital”.