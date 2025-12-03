Sale en libertad la menor acusada del crimen de Belén Cortés

Tal y como estaba previsto, la menor de 17 años acusada, junto a otros dos menores varones, del crimen de la educadora Belén Cortés ha quedado este miércoles en libertad, al cumplirse la prórroga de la medida cautelar de internamiento en el centro Marcelo Nessi y no tener antecedentes.

Un familiar la ha recogido sobre las dos de la tarde, según fuentes consultadas por este diario. De este modo, esperará en su domicilio a que el Juzgado de Menores dicte la sentencia.

La fiscalía y la acusación particular, ejercida por Raúl Montaño, piden 5 años de internamiento en régimen cerrado como cómplice de un delito de asesinato. Su defensa, en manos de Leopoldo Torrado, solicita su absolución.

Los otros dos menores, de momento, permanecen internos en el Marcelo Nessi, debido a que tienen otros procedimientos judiciales en curso y se desconoce la fecha exacta en la que podrían quedar en libertad.

La pareja de Belén Cortés, en declaraciones a este diario, ya expresó el temor de la familia a que los tres quedaran libres en breve y mostró su indignación por el retraso tanto del juicio como de la sentencia. Se celebró hace más de un mes y aún no hay fallo.

Sobre que aún no se haya dictado sentencia, el abogado del menor de 15 años, José Duarte, entiende que, aunque la ley marca un plazo, "ya le gustaría a los propios jueces poderlo cumplir, si tuvieran medios materiales y humanos para ello".

Para este acusado y el otro menor, que tenía 14 años cuando ocurrió el crimen, la fiscalía y la acusación particular piden 6 años de internamiento en régimen cerrado al considerarlos autores materiales del asesinato de la educadora, ocurrido el pasado 9 de marzo en el piso tutelado en el que trabajaba y vivían los tres procesados junto a un cuarto residente.

La jueza, además de dirimir la responsabilidad penal de cada uno de ellos en estos terribles hechos, debe pronunciarse sobre la responsabilidad civil.

El juicio por el crimen de la educadora quedó visto para sentencia el pasado 31 de octubre, tras tres días de vista. Los tres menores fueron detenidos el 10 de marzo, pocas horas después de los hechos. El Juzgado de Menores ordenó su internamiento cautelar en régimen cerrado por 6 meses a la espera de que fueran enjuiciados, una medida que se prorrogó otros 3 meses más al retrasarse el juicio, que finalmente comenzó el 29 de octubre.