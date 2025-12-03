Los socialistas lamentan que la iluminación navideña de Badajoz deje sin luces a muchos barrios

El Grupo Municipal Socialista, a través de su portavoz Silvia González, denuncia que la iluminación navideña vuelve a dejar fuera a la mayoría de los barrios de Badajoz. La enorme mayoría del alumbrado se concentra otra vez en el centro de la ciudad -Santa Marina ("decoración pobre"), avenida de Huelva, San Francisco, San Atón, Plaza Alta ("simple pero elegante"), Plaza de España, Juan Carlos I, Menacho, y, con mejor resultado, Santo Domingo, Miguel Celdrán y Santa Lucía- mientras que "las barriadas apenas reciben ornamentación simbólica o directamente ninguna".

Los socialistas recuerdan que Badajoz no está entre las ciudades con mayor ni mejor iluminación navideña. “Ni destacamos, ni lideramos, ni estamos donde deberíamos”, señala Silvia González, subrayando que la ciudad se mueve en la parte media-baja respecto a otras localidades de tamaño similar, tanto en número de puntos de luz como en metros de guirnaldas y variedad de decorados. “Badajoz vive cada año la misma postal: mucho centro y poca periferia. Es un patrón que se repite sin excepción”, añade la portavoz. En este contexto, el PSOE considera imprescindible incrementar en más del 50% el presupuesto municipal destinado a la iluminación navideña para que llegue por fin a todos los barrios. “El PP presume de Navidad, pero deja sin Navidad a la mitad de la ciudad”, recuerda González.

Barrios sin Navidad

La portavoz indica que ni un solo punto de luz LED, de los 1.687.000 instalados, ha ido a barrios como: Cerro Gordo, Suerte de Saavedra, Cerro de Reyes, Pardaleras, Llera, Valdepasillas, Antonio Domínguez, Cerro del Viento, Ciudad Jardín, María Auxiliadora, Huerta Rosales, Granadilla, Urbanización Guadiana, Las Vaguadas o Las 800. "En ninguno de ellos hay iluminación interior", reprocha y según sus palabras, en el mejor de los casos, algunos barrios cuentan únicamente con adornos en rotondas: Cerro Gordo, carretera de Cáceres, carretera de Olivenza, Carrefour de Valverde, o la rotonda de Las Grullas/Cerro de Reyes. Solo destacan, por estar algo más trabajadas, las de Conquistadores/avenida de Elvas y Caldas da Rainha/Sinforiano Madroñero, con tres figuras de ciervos.

En San Roque, dice que la iluminación es muy similar: Arcos muy escasos y mal distribuidos en Ricardo Carapeto (sin inicio ni final iluminado y algunos sin luz), un árbol en Solano de Figueroa y nada más: ni plaza Santiago Arolo, ni plaza Teresa Istúriz, ni parque Juan Labrado/Mondego. "Cualquier ciudad extremeña de 14.500 habitantes tiene más iluminación que todo San Roque", y San Fernando solo tiene 12 arcos en Carolina Coronado, muy distanciados entre sí; "serían necesarios al menos 18 más para una decoración aceptable. Cuatro arcos en esquinas del parque y un pequeño letrero en calle Valladolid. En el interior del parque: nada. Muy escasa para un barrio con 14.100 habitantes".

Por otro lado, advierte que el Progreso cuenta solo con cinco arcos dispersos en la avenida Padre Tacoronte (harían falta unos 18 más para cubrirla en condiciones) y un letrero navideño y Gurugú "un solo letrero de felicitación al inicio de la calle. Nada más". Sorprende a Silvia González que no haya iluminación alguna en Manuel Saavedra Martínez, plaza de las Américas, La Molineta, el Bioclimático, la rotonda de Felipe Trigo, ni en ninguna plaza o parque del conjunto de la ciudad, salvo el centro.

El PSOE insiste en que Badajoz necesita una decoración navideña más equilibrada, más repartida y digna para una capital.“Una ciudad no puede presumir de Navidad mientras deja a la mitad de sus barrios sin luces. Las ciudades que de verdad brillan en Navidad lo hacen como ciudad completa, no solo como un centro iluminado”, concluye Silvia González.