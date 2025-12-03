El Sport vuelve al ruedo con la ambición intacta

Tras una semana de merecido descanso, el líder del Grupo 3 de Segunda Federación Femenina retoma la competición. El Sport Extremadura vuelve al ruedo para enfrentarse este domingo a las 11.00 en El Vivero al Guiniguada Apolinario tras una semana de parón causada por los compromisos internacionales.

Las futbolistas que dirige Juan Carlos Antúnez no pudieron prolongar su racha de victorias durante la última jornada, pero sumaron un valioso punto en casa del Sporting Club, uno de los mejores equipos del grupo y actual segundo clasificado. La igualada en el inicio del encuentro pasaría a ser dominio de las verdinegras, que tuvieron varias acciones claras para haber podido sumar los tres puntos.

A pesar de ello, pocos peros se le pueden poner a la temporada que están realizando las pacenses. Hasta la última jornada, el Sport había enlazado ocho victorias consecutivas, lo que habla del alto nivel mostrado por la entidad. Por si fuera poco, en su primera participación en la Copa de la Reina avanzaron hasta la tercera fase donde pusieron en aprietos a todo un Alhama El Pozo, que acabó llevándose el partido por 1-2.

Para seguir con la estela ganadora, las verdinegras buscarán regresar del parón al mejor nivel posible. Quien las pondrá a prueba será el Guiniguada Apolinario, un club canario que se sitúa actualmente en la octava posición de la tabla, nueve puntos por encima de los puestos de descenso.

Las de Las Palmas de Gran Canaria iniciaron la competición de manera irregular, pero consiguieron encadenar tres victorias consecutivas que las afianzaron en la mitad superior de la tabla, pero dos derrotas consecutivas en las últimas jornadas, ante Málaga y Olympia Las Rozas, han vuelto a ubicarlas en la parte baja de la clasificación.

Precisamente en la última jornada, el Olympia golpeó en dos ocasiones para poner el 2-0 en el marcador y, a pesar de que las canarias recortaron distancias, un nuevo gol de las madrileñas dejó certificado el 3-1 final.

Con todo, el Sport Extremadura vuelve a ser claro favorito en su compromiso liguero tras el parón. Las pacenses buscarán hacerse fuertes en casa (solo el Alhama El Pozo ha logrado llevarse la victoria de El Vivero esta temporada) y tratarán de seguir prolongando una estela victoriosa que las hace consolidarse como claras favoritas al ascenso.