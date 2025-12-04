Visita de Abel Bautista
180 trenes han operado desde la terminal de la Plataforma Logística de Badajoz
Serán 250 antes de que termine el año
Un total de 180 trenes han operado ya desde la terminal de la Plataforma Logística de Badajoz desde su puesta en marcha en enero hasta la fecha, número que llegará a los 250 trenes a final de año.
Así lo ha asegurado el secretario general del PP extremeño, Abel Bautista, a los medios tras visitar estas instalaciones, donde se han gestionado hasta la fecha más de 3.000 contenedores.
Según ha afirmado, hasta hace poco más de un año no existía ningún tren en la Plataforma Logística de Badajoz y ahora este espacio "es ya motor económico y de desarrollo de la comunidad autónoma".
En este marco, ha dicho que Extremadura "ha perdido muchos trenes a lo largo de su historia", pero "no estaba dispuesto a perder éste que dependía única y exclusivamente de la región".
En su opinión, las cifras son muy positivas pero serán mejores en el futuro, pues en 2026 las plataformas logísticas de Badajoz, Mérida y Navalmoral de la Mata estarán plenamente operativas, lo que representa atraer inversión, generar empleo y reducir el coste de todas las empresas que transportan mercancías.
Ha añadido que todo ello conecta a Extremadura con Portugal, Sevilla, Valencia y Madrid, y desde estos destinos a otros países, por lo que este espacio "se ha convertido ya en centro logístico del suroeste europeo, camino que debe seguir".
- El joven motorista fallecido en la avenida de Elvas: padre de una niña y hermano de la Soledad
- Aparecen pintadas contra una jueza en el exterior de los juzgados de Badajoz
- El cuerpo sin vida de un hombre de 70 años aparece en La Banasta, en Badajoz
- La justicia perdona una deuda de casi 69.000 euros a un vecino de Badajoz
- Casa Simona, la memoria viva del Bar Felipe
- La nueva ruta Badajoz-Tenerife despega con 38 pasajeros: 'Por fin nos ahorramos el desplazamiento hasta Sevilla
- La Alta Velocidad Madrid-Lisboa a análisis en Badajoz: 'Lo más urgente es que se decida el trazado de las vías en Toledo
- Fallece una mujer de 40 años al caer su coche por un barranco en Sancti-Spiritus (Badajoz)