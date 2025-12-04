Alumnos del colegio de Cerro Gordo debaten en Badajoz sobre la Constitución para celebrar su 47 aniversario

La sede de la Delegación del Gobierno en Extremadura en Badajoz ha acogido en la mañana de este jueves un acto de homenaje al 47 aniversario de la Constitución Española. Esta conmemoración ha contado con la presencia del ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín; y el delegado del Gobierno, José Luis Quintana, entre otras muchas personalidades políticas y militares.

"Este aniversario nos invita a reflexionar sobre eso que nos une y que da sentido", ha comenzado diciendo el delegado del Gobierno sobre este sencillo acto en el que ha reconocido que su vínculo con la Carta Magna es inquebrantable. "Tuve la suerte de votarla con 18 años y dos días y mi hija años después nació el día de la Constitución", ha reconocido.

"La democracia se construye cada día"

Quintana ha desvelado que los "verdaderos protagonistas" de la jornada eran los pequeños estudiantes del colegio Mirador de Cerro Gordo que participaban y les ha agradecido el "entusiasmo con el que han recogido la invitación". En concreto, se refería a su intervención en el acto institucional en formato debate sobre "los valores democráticos".

Ha dicho que la Constitución supuso un antes y un después para el país y "sentó las bases" del Estado de derecho actual. Así, les recordó a los jóvenes estudiantes que "la democracia se construye cada día con sus gestos y opiniones", por lo que les ha invitado a seguir acercándose a la Constitución y a todos lo que la comprende.

Los estudiantes que han participado por parte del mencionado colegio pacense, el más grande de toda la región, pertenecen al consejo de alumnos del centro y periódicamente debaten sobre asuntos que le incumben al rumbo del mismo. Durante la última semana han preparado esta actividad y han profundizado en los aspectos más relevantes del texto.

Cuatro artículos de relevancia

Cintia Vivas e Ismael Gómez, son docentes del colegio y él su director, y han sido los encargados de moderar el debate en el que han participado 15 niños. Los alumnos han sido los encargados de leer cuatro de los artículos más relevantes de la Constitución. El primero de ellos ha sido el artículo 14 en el que se recoge que todos los españoles son iguales ante la ley.

En torno a él, los pequeños han destacado que es esencial que "no haya discriminación por razón de raza o de edad". Aunque han señalado que hay veces en las que algunas personas por ser diferentes o por tener otra religión "no se les trata igual que a nosotros, ni con tanto cariño", han reflexionado. También han denunciado que algunos adultos no respetan este artículo y recuerdan que "aunque haya niños que tengan alguna discapacidad, todos somos iguales".

El artículo 20 ha sido el siguiente en debatirse, en él se recoge el derecho al libre pensamiento y a la libertad de expresión. Los estudiantes han puesto como ejemplo la manera en la que debaten en el consejo de estudiantes o en el propio recreo. "Cuando no nos ponemos de acuerdo a la hora de jugar, no nos peleamos, hablamos y resolvemos. Hay veces que decimos: primero jugamos a esto y luego a lo otro", explicaban. Lo decían para reclamar a los mayores que lleguen al consenso porque solo así se construirá una mejor sociedad.

El tercer punto que han analizado de la Carta Magna ha sido el artículo 27 que aborda el derecho a la educación y libertad de enseñanza. Y por último, han leído el 47 en el que se recoge que todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna. Los menores han descrito la situación del mercado inmobiliario de manera muy sencilla y con la ingenuidad que los caracteriza. "El precio de la vivienda es muy caro y también para alquilarlas", decía una de las participantes y otra aportaba una de las soluciones: "Tendrían que poner unas casas mucho más baratas para que todos tuvieran un sitio en el que vivir".

A través de estos cuatro artículos constitucionales han realizado "un debate espontáneo igual que los que se hacen en el consejo de estudiantes del colegio", ha señalado Ismael Gómez, su director, que ha añadido que intentan que "todos tengan voz para tomar parte del rumbo del colegio". Así, ha reconocido que en "el claustro de profesores se pierde el norte y son ellos los que nos reconducen hacia el camino correcto".

"Esta actividad influye en los valores de las personas"

El ministro Ángel Víctor Torres ha agradecido esta actividad y ha dado su "aplauso a los docentes que entienden la educación como algo más que dar clases porque se nota que muchos tienen amor por la profesión". Una muestra de su implicación está en la manera en la que han profundizado sobre la Constitución y eso "va más allá de la labor profesional, sino que influye en los valores de las personas".

Asimismo, Torres ha recordado el papel clave que jugó la monarquía durante la transición y la Constitución. Ha reconocido que fue "lo que terminó de reunir a los españoles y que se reforzó con los estatutos autonómicos" de cada territorio años después.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática de España, Ángel Víctor Torres, durante su intervención en el acto por el 47 Aniversario de la Constitución Española en Badajoz. / Santi García

De la misma forma, ha reconocido la importancia de la Igualdad en la sociedad española porque, por ejemplo, hace "no mucho tiempo el hombre decidía sobre la mujer, algo que abolió la Constitución" o en cuanto a la representatividad de la mujer en las instituciones. También ha repasado los otros tres artículos sobre los que se han debatido y sobre la vivienda ha reconocido que sobre "este derecho constitucional hay aún mucho por hacer, ya que la vivienda está cara incluso para el alquiler".

El ministro ha resaltado que "hay mucho que celebrar y que nadie supo hace 47 años la importancia de lo que se estaba votando". Entonces, ha señalado, se "votó que este país fuera democrático" y, por ello, hay que "fomentarla para que siga siendo el aval de derechos para estos niños que son nuestro futuro".

El acto ha finalizado con el himno de España y minutos más tarde los niños han cantado espontáneamente cumpleaños feliz al delegado del Gobierno, José Luis Quintana.