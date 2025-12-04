Badajoz acoge el estreno del primer documental sobre las apariciones marianas de Chandavila

El salón de actos de Cajalalmendralejo, en el paseo de San Francisco de Badajoz, acoge este viernes por la tarde (18.00 horas) el estreno de la película-documental ‘Una luz en España. Chandavila, aquello... sucedió’, el primero sobre las apariciones marianas en La Codosera.

Se trata de una proyección de apenas 20 minutos, que se traslada a los espectadores al 27 de mayo de 1945 y días posteriores, en los que se produjeron las «experiencias espirituales» que Marcelina Barroso Expósito y Afra Brígido Blanco vivieron, como se refirieron a estos hechos el papa Francisco y el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del dicasterio para la Doctrina de la Fe, en una carta dirigida al arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

La película sobre las apariciones de la Virgen en ese paraje de La Codosera narra cómo fueron estos acontecimientos extraordinarios y algunos de los momentos más destacados, como el que tuvo lugar el 4 de junio, cuando Marcelina Barroso, que contaba entonces con 10 años, fue de rodillas unos 70 metros sobre los erizos de castaños y piedras punzantes hasta llegar el castaño donde tenía lugar la visión, sin que sus rodillas sufrieran un solo rasguño. También se cuenta cómo recibió los estigmas Afra, la otra vidente, en las manos, pies y costado.

El documental recoge testimonios de personas que tuvieron relación con las videntes, incluso, una de ellas presenció los acontecimientos, así como del arzobispo de Mérida-Badajoz.

Antes de la proyección habrá una mesa redonda, en la que participarán José Rodríguez Carballo, el sacerdote Mateo Blanco, autor de varias publicaciones sobre Chandavila, y el presidente de la Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores de Chandavila, José Lucio.

Además de Cajalmendralejo, en el patrocinio de este trabajo han colaborado Fundación CB y Caja Rural de Extremadura, así como varios particulares.

La entrada a la proyección es libre hasta completar el aforo.