Costaleros de Badajoz lanzan campaña solidaria de juguetes para niños hospitalizados: "Queremos que esta Navidad sea especial para ellos"

La Asociación de Costaleros y Capataces San José de Badajoz ha puesto en marcha su primera gran campaña solidaria enfocada en los más pequeños. La iniciativa, destinada a recoger juguetes para los niños hospitalizados en el Materno Infantil de la ciudad, busca involucrar tanto a socios como a vecinos de la capital pacense.

Según explica Raúl Tinoco, presidente de la asociación, "la idea surge en la primera reunión que tuvimos de la asociación. Uno de nuestros proyectos en la campaña electoral pasada era la acción social y queríamos reforzar bastante ese punto". De esta forma, uno de los miembros de la junta de gobierno "propuso recopilar juguetes para los niños que están hospitalizado en el Materno Infantil".

"Queremos aumentar la acción social"

Tinoco destaca que esta acción "es algo bonito y distinto, porque la mayoría de acciones sociales se hacen con los comedores, queríamos aumentar esta acción social ampliándola a los niños y es un buen momento para hacer esta campaña".

La recogida de juguetes se realizará en la sede de la asociación, ubicada en plaza Alta número 24, los viernes 5 y 12 de diciembre, en horario de 17:30 a 20:30 horas. Los interesados pueden donar juguetes nuevos y sin envolver, o contribuir con dinero en efectivo o mediante Bizum al código 10445. Como explica Tinoco, en el caso de no poder aportar un juguete pueden hacerlo con dinero, "tanto en efectivo como en Bizum, y ese dinero se empleará en la compra de más juguetes para entregarlos el día que se estime oportuno".

Participación ciudadana

El presidente de los costaleros recalca la importancia de la participación ciudadana: "Las personas que colaborarán, en principio, son los miembros de la Junta en la recogida, pero cualquier persona que desee colaborar y no pertenezca a ella se puede sumar a esta acción".

Además, Tinoco subrayan los retos que se plantean: "Intentar recoger la mayoría de regalos posibles y que nuestros jóvenes se vuelvan a involucrar porque creemos que es una acción importante y dada la fecha puede tener una buena repercusión". Al mismo tiempo, el presidente hace un llamamiento a todos: "Podemos hacer una buena acción solidaria con un poco de esfuerzo".

Con esta iniciativa, la Asociación de Costaleros y Capataces San José busca reforzar su obra social y acercar la magia de la Navidad a quienes más lo necesitan. "Queremos que muchos niños vivan esta Navidad un poco más especial", concluye Raúl Tinoco, invitando a toda la comunidad a sumarse a esta causa.