Cuatro kilos de oro y un tesoro extraordinario se exhiben por primera vez en el Arqueológico de Badajoz

El Museo Arqueológico Provincial de Badajoz exhibe por primera vez el llamado 'Tesoro de Villanueva', un conjunto de monedas de oro de los siglos XVIII y XIX que, tras permanecer cuatro décadas custodiado y fuera de la vista pública, inicia una nueva etapa abierta a la ciudadanía. La consejera de Cultura, Victoria Bazaga, ha presentado la colección destacando que se trata de “un hallazgo de una riqueza tremenda” y de enorme valor histórico para Extremadura.

El tesoro apareció en 1987 durante unas obras, cuando un obrero de Villanueva de la Serena descubrió varias monedas que resultaron ser piezas de gran valor. El hallazgo fue entregado al ayuntamiento y desde entonces estuvo protegido, aunque sin exposición pública. Según recordó la consejera, el trabajador recibió en su momento una compensación de 650.000 pesetas, repartidas entre los empleados que participaron en la obra.

El conjunto incluye monedas de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII y permite visualizar el intenso comercio entre España y América en la época. Proceden de cecas tan diversas como Chile, Lima, Santiago, Madrid, Sevilla o Potosí.

La consejera de Cultura, Victoria Bazaga y el director del museo, Javier Heras, contemplan las monedas. / Santi García

Por su parte, el director del Museo Arqueológico Provincial de Badajoz, Javier Heras, ha puesto el acento en algunas de las particularidades numismáticas del conjunto, señalando piezas especialmente singulares por su rareza y por reflejar periodos de transición monetaria. Entre las piezas más raras destacó la denominada moneda número ocho, que posiblemente no llegó a circular porque que se conserva sin desgaste alguno. Otras, como las numeradas nueve y diez, muestran curiosas divergencias en la representación del monarca: en uno de los casos, el acuñador desconocía el rostro del nuevo rey y lo recreó de forma imaginaria.

Valor histórico e intelectual

La colección pesa aproximadamente cuatro kilos de oro, aunque Bazaga subrayó que el valor económico es irrelevante, ya que el tesoro no se venderá. “El valor aquí es histórico e intelectual”, afirmó. La exposición permitirá a investigadores y especialistas profundizar en su estudio, especialmente en lo relacionado con sistemas monetarios en transición y la circulación de metales procedentes de América.

Bazaga situó esta recuperación dentro del proyecto “Vuelve a Casa”, destinado a rescatar y poner en valor piezas patrimoniales que, pese a estar custodiadas, no se exhibían. “Hay que sacarlas para que la sociedad disfrute de ellas”, señaló. La consejera agradeció también la generosidad del obrero que hizo posible que el tesoro se conserve íntegro, algo poco habitual en hallazgos de este tipo.

El Tesoro de Villanueva que se expone en el Arqueológico de Badajoz. / Santi García

La muestra, instalada en el hall del museo junto a la Sala Protohistórica, podrá visitarse durante cuatro meses antes de ser trasladada a un nuevo emplazamiento definitivo. La Junta espera que este tesoro se convierta en un atractivo cultural y turístico tanto para Badajoz como para toda Extremadura, una región cuyo turismo -recordó Bazaga- “es muy itinerante”.

Respecto al origen del tesoro, los técnicos apuntan a que podría pertenecer a una familia adinerada que decidió esconderlo sabiendo su enorme valor, aunque la identificación no está aún clara. El estudio continúa y podría aportar nuevas pistas sobre la historia social y económica de la región.

Dos extremeños observan el conjunto de las monedas expuestas en el museo de Badajoz. / Santi García

Bazaga concluyó que este tesoro refuerza la imagen de Extremadura como un territorio que “cuida, conserva y pone en valor” su patrimonio y que seguirá siendo objeto de nuevas investigaciones.