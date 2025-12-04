La Diputación provincial lanza 'Badajoz en Ruta', un plan destinado a formar a más de 100 conductores profesionales

La Diputación provincial ha presentado esta mañana la iniciativa 'Badajoz en Ruta', un plan de capacitación para el empleo destinada a ofrecer formación gratuita para hacer frente a la "escasez de conductores profesionales en la provincia".

Se estructura en dos fases formativas que permitirán obtener los permisos C, CAP y CE, imprescindibles para acceder a empleos como conductor profesional de camiones y tráileres. La primera fase, prevista para el primer semestre de 2026, incluye diez cursos con diez alumnos en cada curso, repartidos en cada Centro Integral de Desarrollo (CID), y dedicados a la obtención del permiso C y el Certificado de Aptitud Profesional. La segunda fase, que se desarrollará en el segundo semestre, estará orientada al permiso CE y se abrirá tanto a las personas que superen la fase anterior como a quienes ya cuentan con el C+CAP.

Cartel de 'Badajoz en Ruta' / Diputación de Badajoz

El programa permitirá formar a más de 100 personas en la primera fase y contempla la posibilidad de incorporar una cifra similar en la segunda, siempre en función de los aprobados y nuevas incorporaciones. Para ello, la Diputación aprovechará la red provincial de CID.

En la rueda de prensa de presentación han participado el diputado del Área de Formación y Capacitación para el Empleo, Manuel Gómez, y el director del Área, Vicente Valera, quienes han puesto de manifiesto "la magnitud del problema que afronta el sector del transporte en Extremadura", donde actualmente existe un déficit superior a las 5.000 vacantes sin cubrir y se necesitarán al menos 2.500 nuevos conductores en los próximos cinco años para garantizar el relevo generacional. Así mismo, Gómez ha señalado que “esta situación afecta directamente a la actividad económica diaria, y era necesario dar una respuesta útil, inmediata y adaptada al territorio”.

La iniciativa cuenta con una inversión de 320.000 euros, financiada íntegramente con fondos propios de la Diputación de Badajoz. Esta cantidad cubre las tasas oficiales necesarias para la obtención de los permisos, tanto las de la Dirección General de Tráfico como las del Ministerio de Fomento, de manera que la formación será totalmente gratuita para el alumnado. Las personas participantes solo deberán asumir el coste del certificado médico obligatorio.

Las inscripciones para participar en 'Badajoz en Ruta' ya están disponibles a través de la Sede Electrónica de la Diputación, los ayuntamientos de la provincia y la red de CID, donde se ofrece asistencia para la tramitación. Con este plan, la Diputación de Badajoz prevé mejorar la empleabilidad en un sector con alta demanda real, reforzar la competitividad del transporte provincial y consolidar a los CID como espacios clave para la formación y el desarrollo local.