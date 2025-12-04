El imán de Badajoz habla sobre el archivo de su causa: "Nunca he entendido por qué me detuvieron"

Con la prudencia que lo caracteriza, no quiere transformar en palabras las sospechas que le rondan sobre los motivos por los cuáles fue detenido. Él, que ha trabajado toda su vida por la convivencia. El imán de Badajoz, Adel Najjar, tuvo conocimiento ayer de que el Juzgado Central de Instrucción Número 6 de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional y archivo de la causa por la que fue detenido hace poco más de dos años, el 15 de noviembre de 2023, y puesto en libertad con medidas cautelares.

Durante este tiempo, ha tenido que comparecer cada 15 días en el juzgado y tenía prohibido salir de España. Esto último no le ha supuesto demasiados trastornos. Tenía el pasaporte caducado y no suele viajar fuera. Sí le gusta desplazarse hasta la ciudad vecina de Elvas, en Portugal, como muchos otros pacenses, "a tomar café" y su abogada consiguió que el juez le permitiese esta excepción.

"En ningún momento me he sentido observado con otros ojos"

Dos años es mucho tiempo pendiente de la decisión de un juez, en una acusación tan grave como es un presunto delito de financiación del terrorismo. "Fueron momento difíciles, un caso así, por unas aportaciones para colaborar con una campaña de ayuda a niños y mujeres, te detienen, te tapan la cara". Ha sufrido. Aún así "confiaba en mi inocencia, estaba tranquilo, seguía con mi trabajo, y la gente se ha comportado conmigo, en ningún momento me he sentido mirado con otros ojos, en absoluto, en Extremadura me han tratado muy bien".

Dice estar bien. Con el auto de archivo "me siento bien defendido, el juez ha hecho justicia, siempre he confiado en la justicia".

Dos años de preocupación. El mes pasado tuvo que volver a Madrid a "aclarar" un informe policial. "Es que no hay absolutamente nada".

Por 1.200 euros

Adel Najjar prefiere no entrar en detalles. Aporta algunos datos. Los pocos que tiene. El objeto de la investigación ha pretendido esclarecer el destino de fondos destinados a ayuda humanitaria para huérfanos y viudas de Siria. En concreto si parte de ese dinero llegó a las milicias yihadistas. La mezquita Abu Bakr promovió una campaña en favor de los refugiados sirios, en un contexto -recuerda el imán- en el que toda España lo hacía por las imágenes que llegaban de sufrimiento. La mezquita de Badajoz aportó 1.200 euros y él personalmente hizo la transferencia en el banco "ese fue mi papel"

No quiere profundizar en nada más. Solo sabe que este dinero llegaba a una oenegé afincada en Turquía. Según recoge el auto, se trata de la oenegé Al Bashaer. Adel Najjar prefiere dejar pasar un tiempo antes de hablar más. "Hay que reflexionar, yo en ningún momento hice algo fuera de la legalidad, solo aportaciones de mi mezquita, no mías propias". Destaca especialmente una parte del auto, en la que el juez señala que su actuación "no fue distinta a la de otras comunidades islámicas que no se encuentran investigadas en autos". Para el imán de Badajoz esta frase tiene muchísimo significado, pues otras mezquitas también hicieron aportaciones. Se pregunta por qué sale el nombre de Badajoz y no otros. "Algún día hay que reflexionar sobre eso", sobre por qué se le señaló a él, que lleva tantos años dedicados a fomentar la convivencia en una comunidad que es ejemplo de integración.

Evita la polémica: "Lo más importante es que el juez ha hecho justicia, en la que yo confiaba". Al mismo tiempo, destaca que nunca ha sentido que sus vecinos desconfiaran de él. Su imagen sociable ha permanecido intacta.

Nunca ha dudado. "Yo no entiendo por qué me han detenido". Cuando ocurrió, camino de Madrid, preguntaba qué delito había cometido. No entendía qué hacía allí. Se ha sobreseído para todos los detenidos por la misma operación, que se desarrolló desde 2011. "Camino a Madrid les preguntaba, no sabía si era por la guerra de Gaza (Adel es de origen palestino) porque condené el genocidio". "¿De qué se trata?, yo no sabía, me decían que por pertenencia a una organización terrorista, no sabía de qué hablaban ¿de Gaza? ¿Por ser palestino?". Hasta el día siguiente no se enteró de que se trataba de los 1.200 euros.

Esposado y con el rostro tapado

Lo llevaron a la comisaría. Era miércoles, "al ocaso". Sobre las 17.30 horas. Pasó dos noches hasta que lo llevaron ante el juez. "Ellos hacían su trabajo, yo lo entiendo, el trato fue cordial, con respeto, no puedo quejarme". No le produce dolor ese recuerdo. Sí le daña pensar que sus hijos lo hubiesen visto esposado y con el rostro tapado, cuando lo detuvieron. Cuando lo llevaron desde la mezquita hasta el piso eran las 9.00 de la mañana y sus hijos ya iban camino del colegio. Se alegra. Y su mujer durante los dos días de ausencia les contó otra historia para que no se preocupasen.

Hoy están "contentos, felices". Su abogada tenía claro que la acusación no iría a ninguna parte. En su última declaración, delante del juez, dice que se sentía "libre". "Porque no había hecho nada".

Una última reflexión: "Hay que apoyar las voces tolerantes, las que fomentan la convivencia". Y concluye con la pregunta que le sigue rondando: "¿Por qué mi nombre?"