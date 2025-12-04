Laura González De Rivera expone a los ‘Esclavos del algoritmo’ en Badajoz

La periodista científica y autora Laura González de Rivera protagonizará esta tarde un encuentro literario en Badajoz. A partir de las 19.00 horas, el salón de actos del Museo Extremeño e Iberoamericano de Arte Contemporáneo (Meiac) acogerá la presentación de su primer libro, ‘Esclavos del algoritmo’.

Se trata de un «manual de resistencia en la era de la inteligencia artificial (IA)», en el que la autora profundiza en las distintas consecuencias de la «penetración masiva de los algoritmos» en el día a día, responde a algunas de las preguntas más importantes de la actualidad y narra las repercusiones de delegar decisiones en herramientas como ‘Google’ y la IA.

Laura González De Rivera trabaja como periodista científica desde 1994, especializada en reportajes de investigación y entrevistas. En los últimos años ha recibido reconocimientos como el Premio Prismas Casa de las Ciencias 2020 al Mejor Artículo Periodístico y el Premio Transfiere de Periodismo 2025.

La entrada es libre y gratuita.